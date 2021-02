Κοινωνία

Πέθανε ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ

"Έφυγε", σήμερα, από τη ζωή ο γιατρός Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Πρόεδρος για πολλά χρόνια των Γιατρών του Κόσμου, ταξίδεψε και χειρούργησε στους πιο επικίνδυνους και φτωχούς τόπους, στα πεδία πολέμων και πείνας. Στάθηκε με συνέπεια δίπλα στους πρόσφυγες, στους μετανάστες στους αληθινά ευάλωτους.

Η πολύχρονη παρουσία του στο Λαϊκό Νοσοκομείο ήταν πάντα ξεχωριστή και η αποδοχή του από όλο το προσωπικό, τους γιατρούς αλλά ειδικά τους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο, ήταν εντυπωσιακή. Κράτησε το τιμόνι του ΚΕΕΛΠΝΟ στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι εκατοντάδες πρώην ασθενείς του έχασαν ένα πολύτιμο άνθρωπο που τίμησε πριν από κάθε τι άλλο την ιατρική του αφοσίωση.