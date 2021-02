Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα άστρα για το τριήμερο που έρχεται. Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

ΚΡΙΟΣ: Είστε και εσείς που αυτό το τριήμερο αντέχετε αλλά και ξέρετε να δίνετε περιθώριο όταν χρειάζεται για να μπείτε σε διαπραγματεύσεις… Ερωτικά, αυτό που σας αρέσει είναι να έχετε χρόνο για τον εαυτό σας και αυτό είναι που δημιουργεί αποστάσεις έστω και αν εσάς σας βολεύει κιόλας… Επαγγελματικά, λειτουργείτε πυροσβεστικά σε αυτά που είναι σημαντικά, αλλά όχι για να δώσετε τελεσίδικη απάντηση!

ΤΑΥΡΟΣ: Ένα τριήμερο με αλλαγή διάθεση και μία κάποια ελάφρυνση για τα επαγγελματικά σας… Υπάρχει λιγότερη πίεση αλλά και ευκολότερο να βρείτε λύσεις… Ερωτικά, είστε πιο ανοιχτοί σε επικοινωνίες αλλά αυτό που θέλετε είναι μία ώθηση να αρχίσετε να αντιδράτε σπασμωδικά…. Επαγγελματικά, όλα έρχονται στο δικό σας γήπεδο, αλλά στο χέρι σας είναι να παίξετε σωστή μπάλα και να σκοράρετε!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό το τριήμερο για εσάς σας αλλάζει τη διάθεση και κυρίως από το Σάββατο το βράδυ και μετά που θα αποφασίσετε να επικοινωνείτε περισσότερο αλλά και με μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά που σας δίνουν χαρά αλλά και σε κάτι που θέλετε να επεκτείνετε… Ερωτικά, σκέφτεστε αρκετά το παρελθόν έστω και με συγκρίσεις που καλό είναι να τις περιορίσετε… Επαγγελματικά, μην ξεχνάτε κάτι που έχετε στο πρόγραμμα και το μεταθέσετε χωρίς λόγο απλώς επειδή βαριέστε!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είστε αρκετά ερωτικοί αλλά και λειτουργείτε υπόγεια όταν πρέπει και έτσι αυξάνετε την ανυπομονησία στα ερωτικά σας και ανακτάτε την αυτοπεποίθησή σας… Προσέξτε όμως μην το παρακάνετε γιατί αυτό είναι μία τακτική που πρέπει να την αποσύρετε όταν χρειάζεται… Επαγγελματικά, σίγουρα από εβδομάδα ξεκινάει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων πολύ σημαντικός για τη δική σας εξέλιξη!

ΛΕΩΝ: Ένα τριήμερο με αλλαγή διάθεσης κυρίως από το Σάββατο και μετά που θα ασχοληθείτε πιο επισταμένα με τα ερωτικά σας και θα λάβετε και την ανάλογη ανταπόκριση που θα σας ενθαρρύνει να προχωρήσετε.. Ερωτικά, λοιπόν το θερμόμετρο ανεβαίνει όσο και εσείς θερμαίνετε τα γεγονότα… Επαγγελματικά, μη νιώθετε ότι υπερέχετε χωρίς λόγο αλλά μόνο όταν έχετε γραπτές αποδείξεις!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είστε και εσείς που πάλι αμφιταλαντεύεστε και δεν ξέρετε αν πρέπει να κάνετε βήματα μπροστά ή πίσω και αυτό πηγάζει από τα συναισθήματα που έχετε και δεν μπορείτε να τα ελέγξετε γιατί αλλάζουν στάση ενίοτε με τις διαθέσεις τους και εσείς αναζητάτε σταθερότητα… Ο Ήλιος που περνάει στο απέναντι ζώδιο από εσάς θα σας φωτίσει τις προθέσεις των άλλων αρκεί να τις ερμηνεύσετε σωστά… Επαγγελματικά, μην μπαίνετε σε συζητήσεις που είναι απλώς ιδέες που πραγματοποιούνται με δυσκολία και ίσως με μεγάλη καθυστέρηση!

ΖΥΓΟΣ: Είστε πιο φιλικοί και ξεχωρίζετε ποιοι είναι οι σημαντικοί συνεργάτες και ποιοι είναι απλώς για να υπάρχουν όχι ακριβώς διακοσμητικοί αλλά δεν τους υπολογίζετε και πολύ γιατί απλώς δε σας έχουν αποδείξει ότι το αξίζουν… Ερωτικά, είστε αρκετά φιλόδοξοι όμως αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να γίνετε και ευκολόπιστοι, γιατί δεν είστε κιόλας… Επαγγελματικά, πάντως καλά κάνετε και ζητάτε περισσότερες διευκρινίσεις!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είστε αρκετά εγωιστές αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το προβάλλετε κιόλας… Ερωτικά, θα γίνετε πιο αποφασιστικοί μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό δεν είναι δείγμα ότι πρέπει να δείχνετε τη δύναμή σας, γιατί έτσι και αλλιώς δε σας συμφέρει να πάρετε το πάνω χέρι…. Επαγγελματικά, κάποια πράγματα θέλουν αναθεώρηση αλλά ακόμα δεν είστε έτοιμοι για συγκεκριμένες αποφάσεις!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτό το τριήμερο για εσάς είναι πολύ διαφορετικό γιατί και εσείς θέλετε να αλλάξετε διάθεση και αντιλαμβάνεστε ότι δε σας ταιριάζει να απέχετε από επικοινωνίες ή να μην ανταποκρίνεστε όταν πρέπει και μάλιστα με έναν πιο έντονο τρόπο και να μπείτε δυναμικά στην αρένα και να διεκδικήσετε το δίκιο σας ή έστω να καταλάβετε τις αποστάσεις… Ερωτικά, έχετε τον τρόπο να ωραιοποιείτε τις καταστάσεις, και να λέτε και ωραία λόγια… Επαγγελματικά, σωστά αφήνετε τις προτεραιότητες σε άλλους γιατί έτσι πρέπει!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένα τριήμερο για εσάς που θέλετε να το ρίξετε έξω και αυτό που σας αρέσει είναι ότι καταφέρνετε να δείτε φίλους σας που είχατε να τους δείτε καιρό και πείτε και να πείτε τα δικά σας και να νιώσετε και μία κάποια συμπαράσταση ή έστω ότι σας καταλαβαίνουν… Ερωτικά, καλά κάνετε και δείχνετε ότι θέλετε να μείνετε σπίτι και να απολαύσετε πιο πριβέ καταστάσεις γιατί αυτό σας ξεκουράζει… Επαγγελματικά, μην πιστεύετε ότι έχετε όλοι τους ίδιους επακριβώς στόχους και όχι αντικρουόμενους!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι ένα δυναμικό τριήμερο με αρκετές υποχρεώσεις άλλοτε πιο δύσκολο να εκτελεστούν και άλλοτε πιο ευχάριστες… Η Παρασκευή έχει τις δυσκολίες της αλλά και κάτι που σας κάνει να ολοκληρώνετε και να σας φεύγει ένα βάρος…. Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι οι αποστάσεις και το έξω σας φτιάχνουν τη διάθεση ειδικά όταν υπάρχει και ταύτιση απόψεων… Επαγγελματικά, θα πρέπει να χαλαρώσετε και να αφήσετε και κάτι να πέσει κάτω και να μην το θεωρείτε ήττα!

ΙΧΘΥΕΣ: Επισκέψεις έχετε αυτό το και σας έρχεται ο Ήλιος να σας υπενθυμίσει ότι ο δικός σας τρόπος είναι αυτός που γίνεται πιο εύκολα αποδεκτός και βέβαια μπορείτε να αναλύετε τα γεγονότα πιο ανάλαφρα και να καταλαβαίνουν τι ακριβώς θέλετε… Ερωτικά, μην αγχώνεστε όταν υπάρχον διχογνωμίες ή όταν δε συμπίπτουν τα ωράρια και πρέπει να συμπτύξετε τους χρόνους σας.. . Επαγγελματικά, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που θα το μάθετε από μία πηγή αρκετά αξιόπιστη έστω και αν δεν είναι επίσημη!

Πηγή: fthis.gr