Άναψε το μαγκάλι για να ζεσταθεί και παραλίγο να πεθάνει

Εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Άγιο είχε μία 45χρονη γυναίκα στη Λαμία, που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της από… μαγκάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν η άτυχη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνη της, άναψε ένα μαγκάλι για να ζεσταθεί.

Νωρίς το μεσημέρι, οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν γιατί δεν απαντούσε στις απανωτές κλήσεις που της έκαναν. Κάλεσαν την Αστυνομία και πήγαν στο σπίτι, όπου διαπίστωσαν ότι ήταν κλειδωμένο με το κλειδί πίσω από την πόρτα, ενώ η 45χρονη δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι αστυνομικοί φώναξαν αμέσως κλειδαρά, με τη βοήθεια του οποίου άνοιξαν την πόρτα, για να βρουν στο εσωτερικό του σπιτιού τη γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μέσα στο σπίτι ένα μαγκάλι αναμμένο, οι αναθυμιάσεις του οποίου είχαν “δηλητηριάσει” την άτυχη γυναίκα.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε εσπευσμένα την 45χρονη στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα από τις αναθυμιάσεις που είχε εισπνεύσει.

Ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν και να διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο θα παραμένει για νοσηλεία, αφού η περιπέτεια που πέρασε ήταν πολύ σοβαρή για την υγεία της.

