Λιγνάδης στον ΑΝΤ1: Δεν εξαπάτησα κανέναν, θα με κρίνουν οι Θεσμοί

Ισχυρίζεται ότι ουδέποτε εξαπάτησε την υπουργό Πολιτισμού. Απαντά στα όσα ακούγονται για τις καταγγελίες και δηλώνει "μόνος εν μέσω ενός κυκλώνα φημών".

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

"Οι αρμόδιοι θεσμοί και όχι η υπουργός πολιτισμού θα κρίνουν αν είμαι επικίνδυνος"! Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Λιγνάδη, στην προσπάθεια της Λίνας Μενδώνη να δώσει για πρώτη φορά απαντήσεις μετά την καταιγίδα φημών και καταγγελιών σε βάρος του σκηνοθέτη.



"Εξακολουθώ να θεωρώ την κυρία Μενδώνη μια επαρκέστατη στην δουλειά της υπουργό, με την οποία ειχαμε – θέλω να πιστεύω – μια πολύ καλή συνεργασία. Την επικινδυνότητα ενός ανθρώπου την αποφασίζουν οι ανάλογοι θεσμοί, για το αν ένας άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τον συνάθρωπό του, για την κοινωνία και κυρίως αν είναι επικίνδυνος στην δουλειά, η οποία του είχε ανατεθεί. Και αυτό θα είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί στους ανάλογους θεσμούς αν πραγματικά ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος" δηλ΄΄ωνει ο πρώην καλλιτεχνικός δντης του Εθνικού Θεάτρου

Προσθέτει πως: "υπάρχει εδώ και ένας μήνας μια τεράστια επίθεση φημών, κλίματος, υπονοουμένων, εννοουμένων που δέχομαι εγώ, καταγγελίες στα media, στα social media, τις οποίες πληροφορούμαι. Αλλά είναι ένας κυκλώνας ο οποίος μέχρι στιγμής υπάρχει εκεί, σε αυτά τα μέρη που σας είπα. Καταγγελία στα χέρια μου εγώ δεν έχω πάρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, πως αποφασίζεται η επικινδυνότητα ενός ανθρώπου; Πως αποφασίζεται; Από τα θρυλούμενα; Από τις φήμες; Σίγουρα η επικινδυνότητα ενός ανθρώπου δεν αποφασίζεται από…από…από τις φήμες ή κάποιες καταγγελίες οι οποίες είναι στον αέρα" .

Ο κάποτε δημοφιλής σκηνοθέτης, ο αγαπητός θεατράνθωπος, που απολάμβανε την αποδοχή όλων, σήμερα δηλώνει μόνος εν μέσω ενός κυκλώνα φημών όπως ισχυρίζεται ο ίδιος: "Εγώ δεν θέλω να κρίνω κανέναν αυτήν την στιγμή κυρία Χεινοπώρου. Απολύτως κανέναν! Βεβαίως, υπάρχει ελευθερία λόγου, αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα να επικαλεστώ και εγώ το κράτος δικαίου. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ακούει για τον πατέρα του, για την μάνα του, ακούει πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι θα ακούσω και είμαι ένας άνθρωπος χωρίς να έχω έναν οργανωμένο στρατό πίσω μου να με…να με… είμαι και μια μοναξιά να σας το πω και έτσι".

O κ. Λιγνάδης απέφυγε να απαντήσει εάν εξαπάτησε την κυρία Μενδώνη , η οποία δήλωσε ότι όταν άρχισαν οι φημές τον κάλεσε, τον πίεσε ώστε να μπορέσει να πάρει απαντήσεις στο αν ήταν το πρόσωπο στις φήμες που κυκλοφορούσαν

"Δεν θεωρώ ότι εξαπάτησα κανέναν" απάντησε λακωνικά...