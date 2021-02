Αθλητικά

Ελλάδα - Βοσνία: Προβλημάτισε η “γαλανόλευκη”

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εμφανίστηκε κατώτερο των περιστάσεων και έχασε την πρωτιά στον 8ο όμιλο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ.

Την ήττα με 84-69 γνώρισε από τη Βοσνία η εθνική μπάσκετ ανδρών στη Ρίγα, στο πρώτο παιχνίδι της για το τελευταίο “παράθυρο” των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2022.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση για την τελική φάση της διοργάνωσης, αλλά με τη δεύτερη ήττα της απώλεσε οριστικά την πρώτη θέση του 8ου ομίλου, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του τη Δευτέρα (19:30), με αντίπαλο την “οικοδέσποινα” Λετονία.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 37-49, 51-64, 69-84

Ελλάδα (Σκουρτόπουλος): Χουγκάζ 3, Κατσίβελης 12, Καββαδάς 16, Μουράτος, Σαλούστρος 10, Χρυσικόπουλος 10, Καράμπελας 2, Κουζέλογλου 3, Μαργαρίτης 7, Μωραΐτης 4, Τολιόπουλος, Τσαλμπούρης 2.

Βοσνία (Μπόσνιτς): Τσάμπαρα 6, Γκέγκιτς 9, Λάζιτς 11, Βράνιες, Ζούμπατς, Ντέλαλιτς 1, Κάμενιας 16, Πάσαλιτς, Πενάβα, Ρόμπερσον 10, Σουλεϊμάνοβιτς 23, Βράμπατς 3.