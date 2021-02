Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Λαμία: πολυβόλο… ο “Δικέφαλος”

Ντεμπούτο με γκολ ο Μπάμπα, κόντρα στη Λαμία που παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες.

Εύκολη νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ελλιπέστατη Λαμία με 4-0 και έκανε σημαντικό βήμα για την εδραίωσή του στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο «Δικέφαλος» δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση από την ομάδα της Φθιώτιδας και με ωραία γκολ διεύρυνε στην επανάληψη τη νίκη του.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση στον αγώνα και με την παρουσία του νεαποκτηθέντος Ραχμάν Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας, έδειξε ένα σχήμα ορθολογικό και αρκούντως επιθετικό. Ο Γκανέζος -δανεικός από την Τσέλσι- στην πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με το ωραίο γκολ που σημείωσε στο 18' μετά από ασίστ του Χρήστου Τζόλη.

Το γκολ αυτό άνοιξε τις διαθέσεις των γηπεδούχων που είχαν απέναντι τους ομάδα με πολλές και σοβαρές ελλείψεις, όπως ελλείψεις είχε και ο γηπεδούχος ΠΑΟΚ στην αμυντική του γραμμή. Η Λαμία κυρίως αμυντικά προσπάθησε να κλείσει τους διαδρόμους της, αλλά στο 27΄ ο Τζόλης και στο 33' ο Ζίφκοβιτς εξαπέλυσαν σουτ που δεν βρήκαν τον τελικό τους στόχο.

Η πρώτη τελική για την Λαμία ήρθε στο 38΄ με σουτ του Μπα, που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Στο 41' ο Κρμέντσικ είχε την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα μετά από πάσα του Τζόλη, αλλά το γωνιακό σουτ που έκανε έδιωξε με υπέροχη επέμβαση σε κόρνερ ο Κατσίκας.Με το 1-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και με το ξεκίνημα της επανάληψης ο «Δικέφαλος» διπλασίασε τα τέρματά του στο 48' με τον Χρήστο Τζόλη, από ασίστ του Ζίβκοβιτς και ωραίο "ζυγισμένο" δεξί σουτ, ενώ στο 51΄ ο Αμρ Ουάρντα πέτυχε το 3-0 με κοντινό πλασέ.

Μετά το τρίτο γκολ ο Πάμπλο Γκαρσία έριξε στον αγώνα τους Σφιντέρσκι και Καγκάβα, ενώ λίγο νωρίτερα αντικαταστάθηκε λόγω ενοχλήσεων ο Τζόλης, για λόγους περισσότερο προστασίας του νεαρού διεθνούς. Το παιχνίδι έχασε αρκετά από την δύναμη και το πάθος του, αλλά οι ευκαιρίες και οι φάσεις συνέχισαν να καταγράφονται. Στο 64' από σέντρα του Λάμπρου ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έστειλε γυριστό δύσκολο σουτ στην εστία της Λαμίας αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και αποκρούστηκε από το δοκάρι. Όμως δύο λεπτά (66') αργότερα ο Σέρβος από ωραία ασίστ του Σφιντέρσκι βρήκε με βολίδα τα δίχτυα της Λαμίας για το 4-0, που ήταν το 4ο τέρμα του από την τέταρτη ασίστ του Πολωνού.

Οι πολλές αλλαγές πριν το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης για τις δυο ομάδες μείωσαν τον ρυθμό και το ήδη διαμορφωμένο αποτέλεσμα έκανε τον αγώνα να μοιάζει σαν... φιλικό προετοιμασίας. Στο 85' ο Καγκάβα έκλεψε ιδανικά την μπάλα και συνεργάστηκε με τον Σφιντέρσκι, αλλά ο τελικός αποδέκτης της Λάμπρου, έχασε μοναδική ευκαιρία για το 5ο γκολ και παράλληλα να ανοίξει δικό του λογαριασμό στο πρωτάθλημα αστοχώντας από άριστη θέση.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Αρτας)

Κίτρινες: Σβαμπ - Μπιάρνασον, Παλαβαντισβίλι

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ροντρίγκο (73' Λύρατζης), Τσιγγάρας, Σβαμπ (73' Νινούα), Ουάρντα (62' Καγκάβα), Τζόλης (55' Λάμπρου), Α. Ζίβκοβιτς, Κρμέντσικ (61΄ Σφιντέρσκι).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κατσίκας, Τζέιμς (52' Σαραμαντάς), Βύντρα, Βλάχος, Ασίγκμπα, Μπιάρνασον, Μπουλούλης (59' Παλαβαντισβίλι), Προβυδάκης, Πίτι (74' Νικολόπουλος), Γκαζαριάν (74' Χατζηστραβός), Μπα (46' Βλαχομήτρος) .