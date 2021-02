Πολιτική

Χριστοδουλάκης: η Μενδώνη έχει μεγάλες ευθύνες στον χειρισμό της υπόθεσης Λιγνάδη

Ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, ζήτησε την παραίτηση της Μενδώνη, λέγοντας χαρακτηριστικά, «είναι δουλειά της υπουργού να μην εξαπατάται».

Με ένα δριμύ κατηγορώ για τους χειρισμούς και τη στάση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αναφέρθηκε στην υπόθεση Λιγνάδη, ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Απέδωσε ευθύνες προσωπικά στη Λίνα Μενδώνη για τρεις λόγους: Πρώτον «η υπουργός ελέγχεται για τον διορισμό, την επιλογή του Λιγνάδη, ελέγχεται για την καθυστερημένη αντίδραση και ελέγχεται για την προβληματική διαχείριση που έκανε την περασμένη Παρασκευή (σσ: συνέντευξη τύπου)».

Όπως είπε ο κ. Χριστοδουλάκης «είναι δουλειά της υπουργού να μην εξαπατάται» και για τον λόγο αυτό ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ κρίνει πως δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο της στο υπουργείο, ζητώντας εμμέσως την παραίτηση της, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Όσον αφορά την αντιπαράθεση που έχει πυροδοτήσει η υπόθεση Λιγνάδη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Χριστοδουλάκης σημείωσε ότι δεν πρέπει να κομματικοποιηθεί το κίνημα #MeToo ούτε να κιτρινίζεται ούτε να γίνεται αντικείμενο χυδαίου διαλόγου. «Βλέπουμε μεγάλη προσπάθεια κάποιο να οικειοποιηθούν το κίνημα αυτό, να βάλουν πολιτικές και κομματικές ταμπέλες για να το αξιοποιήσουν μικροκομματικά», σημείωσε.

«Όλες οι ακραίες φωνές μπορεί να έβρισκαν πρόσφορο έδαφος και να είχαν εκλογική απήχηση πριν από δέκα χρόνια, αλλά ελπίζω να ωριμάζει η κοινωνία και τα ακροατήρια απόλυτης ισοπέδωσης με πολιτικές προεκτάσεις θεωριών συνωμοσίας να είναι ένα μικρό ακροατήριο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά