Ανατροπή: Πότε χρονολογείται ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη από κορονοϊό

Από πότε ήταν ¨παρούσα" η Covid-19 στην "Γηραιά Ήπειρο". Τι απέδειξαν επιστήμονες.

Ενας 56χρονος οικοδόμος από το Βελιγράδι, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό, εισήχθη στις 5 Φεβρουαρίου 2020 στο νοσοκομείο με πυρετό, βήχα και αναπνευστικές δυσκολίες. Πέθανε λίγες ώρες αργότερα και η νεκροψία έδειξε πνευμονία ως αιτία θανάτου.

Μήνες αργότερα, ωστόσο, επιστήμονες το Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Βελιγραδίου βρήκαν αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος πέθανε από Covid-19.

Ο Μιλένκο Μπογκντάνοβιτς, ιατροδικαστής παθολόγος, δήλωσε ότι η μελέτη 12 επιστημόνων, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην επιθεώρηση Frontiers in Medicine, δείχνει ότι η Covid-19 ήταν παρούσα στην Ευρώπη πολύ πριν απ' ό,τι έχει θεωρηθεί.

"Η Covid-19 ήταν πιθανότατα η αιτία της συρροής κρουσμάτων πνευμονίας άγνωστης προέλευσης τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020", γράφουν οι συντάκτες της μελέτης.

Η Γαλλία ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα προσβολής από τον SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19 στις 24 Ιανουαρίου 2020 και τον πρώτο θάνατο από την νόσο στις 15 Φεβρουαρίου.

Περισσότερα από 111 εκατομμύρια κρούσματα της Covid-19 έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως και περισσότεροι από 2.500.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τον απολογισμό του Reuters.

Κρούσματα έχουν αναφερθεί σε περισσότερες από 210 χώρες και εδάφη από την επίσημη ανακοίνωση της εμφάνισης κρουσμάτων στην Κίνα τον Δεκέμβριο 2019.

Ο Μιλένκο Μπογκντάνοβιτς δηλώνει ότι οι επιστήμονες έλαβαν κατεψυγμένο δείγμα υαλοειδούς υγρού του ασθενούς για να αποδείξουν την παρουσία του ιού.

"Είναι, προς το παρόν, ο πρώτος post-mortem επιβεβαιωμένος θάνατος από Covid-19 στην Ευρώπη", δήλωσε ο Μπογκντάνοβιτς.

Το πρώτο επίσημα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού στην Σερβία καταγράφηκε στις 6 Μαρτίου 2020.

Ο καταγεγραμμένος συνολικός αριθμός των θανάτων της επιδημίας στην Σερβία των 7 εκατομμυρίων κατοίκων είναι 4.351.