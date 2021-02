Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: δεν θα επηρεάσει κάτι το άνοιγμα στο click away

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για την έκρηξη των κρουσμάτων και τη σύγκριση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

«Ενδεχομένως αυτή να είναι η σταθεροποίηση. Η κατάσταση πρέπει να αποτιμηθεί συνολικά», σχολίασε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος για τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφηκε την Τρίτη.

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, έκρινε πως παρά το ότι «έχουμε να κάνουμε με στέλεχος που κινείται ταχύτερα, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου».

Παρατήρησε, μάλιστα πως, «η διαφορά στα κρούσματα μεταξύ Αττικής – Θεσσαλονίκης είναι μόλις 20%, παρά το ότι στη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τα σχολεία».

Αναφορικά με τη συνεδρίαση της ερχόμενης Παρασκευής, που θα κρίνει την πορεία του lockdown, είπε πως «δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να προβλέψω τι θα αποφασίσουμε την Παρασκευή», τόνισε όμως ότι «οι κόποι μας αποδίδουν» και έκανε έκκληση «να υπερνικήσουμε την κούραση».

Ο καθηγητής εξέφρασε την άποψη ότι, «κάποια μέτρα μπορούμε να τα δούμε, δεν θα επηρεάσει κάτι στη πορεία μας, αν ανοίξει το click away», επεσήμανε ωστόσο ότι, «δεν το αποκλείω, αλλά τα στοιχεία διαμορφώνονται καθημερινά και γι’αυτό είναι δύσκολο να κάνει κανείς μακροχρόνιες προβλέψεις».