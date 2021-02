Κοινωνία

“Έσπρωχναν” αναβολικά σε Ελλάδα και Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έφερναν τις παράνομες ουσίες στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Χιλιάδες σκευάσματα κατασχέθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, δύο άντρες , για διακίνηση παράνομων αναβολικών και άλλων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, δραστηριοποιούνταν στην από κοινού διακίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο αναβολικών και άλλων απαγορευμένων ουσιών, τις οποίες προμηθεύονταν, ανά τακτά διαστήματα, από τη Βουλγαρία, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.334 δισκία και αμπούλες αναβολικών και άλλων ουσιών, 3 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και πλήθος εγγράφων.

Η αξία των κατασχεθέντων ουσιών εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 4.000 ευρώ περίπου, ενώ η συνολική αξία των σκευασμάτων, που είχαν διακινήσει κατά το διάστημα της δράσης τους, υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.