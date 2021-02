Πολιτική

Νοτοπούλου: ο σχεδιασμός για άνοιγμα του Τουρισμού δεν μπορεί να περιμένει

Τι ζητά η Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ απο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, σε γραπτή της δήλωση, επισημαίνει ότι «ο σχεδιασμός της ασφαλούς επανέναρξης της τουριστικής δραστηριότητας δεν μπορεί να περιμένει» και καλεί τον Πρωθυπουργό να «αναλάβει σήμερα πρωτοβουλία στην ΕΕ για την υιοθέτηση ενιαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Παράλληλα επισημαίνει, ότι «η πρόταση του Κ. Μητσοτάκη για καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν θα φέρει από μόνη της τη λύση ειδικά την ώρα που οι εμβολιασμοί εξελίσσονται με ρυθμούς χελώνας».

"Ο σχεδιασμός της ασφαλούς επανέναρξης της τουριστικής δραστηριότητας δεν μπορεί να περιμένει. Ο Πρωθυπουργός να αναλάβει σήμερα πρωτοβουλία στην ΕΕ για την υιοθέτηση ενιαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι άνθρωποι του Τουρισμού αγωνιούν. Η πανδημία είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει άλλος χρόνος και περιθώριο για χάσιμο. Η πρόταση του Κ. Μητσοτάκη για καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν θα φέρει από μόνη της τη λύση ειδικά την ώρα που οι εμβολιασμοί εξελίσσονται με ρυθμούς χελώνας.

Η πραγματική συμβολή των εμβολίων στην ανάσχεση της πανδημίας θα γίνει εμφανής όταν εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, ώστε να κατακτηθεί η ανοσία. Για αυτό και επιμένουμε στην άρση της πατέντας των εμβολίων προκειμένου να καλυφθούν γρήγορα όλοι οι πολίτες. Μέχρι τότε η κυβέρνηση οφείλει να μάθει από τα λάθη της προηγούμενης τουριστικής περιόδου και να λάβει άμεσα μέτρα για την διαμόρφωση κοινών υγειονομικών πρωτοκόλλων, επικαιροποίηση των συστημάτων ιχνηλάτησης, εκτεταμένη χρήση των διαγνωστικών τεστ και επιτάχυνση της διαδικασίας εμβολιασμού.

Και σε εσωτερικό επίπεδο να μεριμνήσει επιτέλους για την ενίσχυση των δομών υγείας, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς. Τώρα όμως είναι η ώρα να επενδύσουμε στην ασφάλεια, για να ελπίζουμε στον τουρισμό".