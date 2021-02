Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: είστε υπόλογος για την εκστρατεία λάσπης

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσει ευθέως ως πατέρας προς πατέρα, αν κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι καλύπτει παιδεραστές.

«Εύχομαι και ελπίζω στο τέλος της συζήτησης να μπορούμε να καταλήξουμε στην κοινή μας γραμμή για την αντιμετώπιση της ουσίας του προβλήματος. Να εξετάσουμε από κοινού πως το θεσμικό μας πλαίσιο θα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα φαινόμενα», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριακος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για την ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου.

Είχαμε ένα κύμα αποκαλύψεων μετά τις καταγγελίες Σοφίας Μπεκατώρου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξήγησε πως «προκάλεσα αυτή τη συζήτηση γιατί αυτή η διαδικασία εξυγίανσης κινδυνεύει να χάσει το στόχο της, να μετατραπεί σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Λες και το έγκλημα έχει χρώμα και η ντροπή ιδεολογία».

Η αντιμετώπισή τους - συνέχισε ο πρωθυπουργός - προϋποθέτει συνεργασία πολιτείας και πολιτών, δράση κράτους δικαίου και την αντίδραση της κοινωνίας δικαίου. «Δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας όλα αυτά ξεκίνησαν από τη μαρτυρία Σοφίας Μπεκατώρου στις 16 Ιανουαρίου σε εκδήλωση της ΓΓ Αθλητισμού, πρωτοβουλία που χαιρέτησα αμέσως» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε, «Επικοινώνησα μαζί της και τη χαρακτήρισα Ολυμπιονίκη της εμπιστοσύνης. Αντίστοιχα όλα τα κόμματα χαιρέτησαν αυτή τη γενναία πράξη. Μιλάμε, καταγγέλλουμε, αποκαλύπτουμε. Αυτούς τους τρεις παράλληλους δρόμους επιχειρεί να κλείσει ο εκτροχιασμός και ο υποβιβασμός της δημόσιας συζήτησης».

Σήμερα η φωνή έσπασε τη σιωπή και είναι η σειρά της πράξης να σπάσει την αδράνεια

«Το κίνημα «#MeΤoo» ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια στην Αμερική. Εκδηλώθηκε τώρα, το 2021, στην πατρίδα μας. Σήμερα η φωνή έσπασε τη σιωπή και είναι η σειρά της πράξης να σπάσει την αδράνεια», ανέφερε ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας την πρωτολογία του στη Βουλή. «Το «#ΜeΤoo» είναι κίνημα υγιές. Οφείλει να μην χάνεται στις φήμες ώστε να μην ακυρώνεται και να μην παίρνει τη μορφή χυδαίας πολιτικής εκμετάλλευσης» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Η σύγχυση είναι η άλλη όψη της συγκάλυψης» συμπλήρωσε.

«Εδώ και ένα μήνα η κοινωνία υπέστη ένα σκληρό σοκ. Η κοινή άμυνα είναι κίνηση απελευθέρωσης. Κι όμως τις τελευταίες ημέρες πρωταγωνιστές δεν είναι τα θύματα. Ένα καινούριο κύμα λαϊκισμού και θολών κατηγοριών διακινείται. Σαν οι βιαστές να διαχωρίζονται σε αριστερούς και δεξιούς. Ο κατήφορος αυτός ξεστρατίζει την υπόθεση του ελληνικού «#ΜeΤoo».

Οι ενορχηστρωτές της αθλιότητας πρέπει να βγουν κάποια στιγμή από τον υπόνομο

«Οι ενορχηστρωτές της αθλιότητας που περιγράφω πρέπει να βγουν κάποια στιγμή από τον υπόνομο», συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. «Δυσχεράνουν την ίδια λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σας κοιτώ στα μάτια και σας ρωτώ ανοιχτά πριν ο κατήφορος ολοκληρωθεί. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι καλύπτει παιδεραστές και η ΝΔ διακινεί κύκλωμα ανηλίκων; Πως τολμά βουλευτής σας να διαλαλεί ότι ανήλικα ψωνίζονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο κ. Πολάκης κάνει χυδαίες αναρτήσεις αφήνοντας υπονοούμενα. Κύριε Τσίπρα σας καλώ να απαντήσετε ως Αλέξης Τσίπρας, πατέρας δύο παιδιών στον Κυριάκο Μητσοτάκη πατέρα τριών παιδιών».

Εμείς έχουμε την Αγαπηδάκη και εσείς τον Πολάκη

«Είπα ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα αυτό για να το λύσω και δημιούργησα ειδική γραμματεία» είπε, συνεχίζοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε αναφορά στην κυρία Αγαπηδάκη, που «έσκυψε στο πρόβλημα και το έλυσε. Δεν σας καταλογίζω πρόθεση γιατί δεν το λύσατε εσείς» είπε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας «δεν θα αφήσω υπαινιγμό όπως αυτά των τρολ του διαδικτύου. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση και το έλυσε».

Γι' αυτή την κυρία Αγαπηδάκη - συνέχισε ο πρωθυπουργός - ο κ. Πολάκης ανεβάζει ανάρτηση «Αγαπηδάκι το τρολάκι της ΝΔ». Περιμένω αν μη τι άλλο αυτή τη συμπεριφορά να την καταδικάσετε απερίφραστα και κάποια στιγμή να διαγράψετε στέλεχός σας για αυτά τα οποία λέγονται.

«Ίσως όμως αυτή να είναι η διαφορά μας» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Εμείς έχουμε την κυρία Αγαπηδάκη και εσείς τον κύριο Πολάκη. Σας ρωτώ και πάλι κα περιμένω καθαρές απαντήσεις. Αν σας εκφράζουν οι χυδαιότητες του κ. Βαξεβάνη ή μήπως προτιμάτε την «Αυγή». Αναρωτιέμαι πως τοποθετούνται και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήστε ως πολιτικός σε ένα πολιτικό. Αν είστε με την επίσημη εφημερίδα σας, πως εξηγείτε ότι ο διευθυντής της μία ημέρα πριν έλεγε ότι υπάρχουν παιδεραστές που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρωθυπουργού. Πόσα πρόσωπα έχει αλήθεια το επιτελείο σας;»

Κύριε Τσίπρα να πάρετε θέση για αυτή τη λάσπη η οποία εκτοξεύεται προς μια ολόκληρη παράταξη

«Μίλησα για τις δημοσιεύσεις των βουλευτών σας. Είστε υπόλογος για τους βουλευτές σας. Να πάρετε θέση για αυτή τη λάσπη η οποία εκτοξεύεται προς μια ολόκληρη παράταξη που γεννήθηκε για να υπηρετεί την πατρίδα και όχι για να τη διασύρουν τα τρολ της Κουμουνδούρου» τόνισε, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπό κανονικές συνθήκες το αντικείμενο της συζήτησης θα ήταν διαφορετικό. Μία τέτοια αντιπαράθεση δεν αξίζει σε αυτό που ζητά η κοινωνία. Γίνεται για να υπάρξει κάθαρση του πολιτικού κλίματος» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Μακάρι, το εύχομαι, να αποκηρύξετε ανοικτά αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές. Να ακούσουμε καθαρές κουβέντες. Αλλά επιλέξατε να μετατρέψετε ένα κοινωνικό θέμα εθνικών διαστάσεων σε ένα ύπουλο χτύπημα και πλήγμα, υποτίθεται, στο προσωπικό μου κύρος. Τώρα αποφασίσατε να επενδύσετε στην επίπλαστη ηθικολογία. Επιλέξατε να επενδύσετε στην υπόθεση Λιγνάδη ποντάροντας σε ένα θέμα γνωρίζοντας καλά το λαϊκισμό που θα μεταμορφώσει τους γερμανοτσολιάδες του 2011 στους παιδεραστές του 2021».

Ο κ. Λιγνάδης απομακρύνθηκε 5 ώρες από τη δημοσίευση της πρώτης καταγγελίας

«Είπατε δύο φορές ότι ήταν φίλος μου» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν τον ήξερα παρά ως ηθοποιό. Τοποθετήθηκε από την υπουργό. Αν κάποιος ήξερε όφειλε να το πει» συμπλήρωσε και ανέφερε:, «Ταυτόχρονα με την πρώτη καταγγελία, την ίδια ημέρα, οδηγήθηκε σε παραίτηση και η παραίτησή του έγινε αμέσως δεκτή. Εκεί κλείνει η κυβερνητική αρμοδιότητα. Με την πρώτη μήνυση η υπόθεση έφτασε στα χέρια της δικαιοσύνης».

Μιλήσατε για συγκάλυψη. Ποια συγκάλυψη; αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του και απευθυνόμενος στον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ο κ. Λιγνάδης απομακρύνθηκε 5 ώρες από τη δημοσίευση της πρώτης καταγγελίας που ήταν ανώνυμη αλλά τον φωτογράφιζε με σαφήνεια. Το παραδέχτηκε ο εκπρόσωπός σας. Συνελήφθη αμέσως μετά την πρώτη μήνυση. Ζητήσατε την παραίτηση της υπουργού γιατί έπρεπε να ξέρει. Αλλά να ξέρει τι, για τις σκοτεινές πλευρές ενός ανθρώπου; Αυτές που γνωρίζατε εσείς ως πρωθυπουργός όταν είχατε τον ίδιο πρόσωπο διευθυντή της νέας σκηνής του Εθνικού; Ή μήπως αυτές που συνάδελφοί του λένε τώρα εκ των υστέρων ότι ήξεραν αλλά τις κάλυπτε η ομερτά του επαγγέλματος. Είπατε ότι δεν έγινε προκήρυξη. Εσείς τον κ. Λιβαθηνό με προκήρυξη τον διορίσατε;» ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός.

Θεωρώ ότι η κυρία Μενδώνη είναι πολύ αποτελεσματική υπουργός

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στην «Αυγή» και τον έδειχνε μαζί με τον Δημήτρη Λιγνάδη μετά από μια θεατρική παράσταση. Ωστόσο, όπως είπε ο πρωθυπουργός «Κάτι έλειπε από τη φωτογραφία. Έλειπε η κα Κονιόρδου. Αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύσατε και αυτή η πραγματική. Αυτές είναι σταλινικές πρακτικές κ. Τσίπρα. Δεν γίνονται σε σοβαρές χώρες τέτοια πράγματα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας τις δυο φωτογραφίες.

«Κατανοώ απόλυτα να ζητάτε παραίτηση υπουργού. Ο βάλτος όμως στον οποίο έχετε σύρει την αντιπαράθεση δεν είναι δικαίωμα σας. Είναι αριστερόστροφος τραμπισμός. Πρακτικές που καταδικάστηκαν στην ΗΠΑ» είπε και συνέχισε «Η δική μας δουλειά είναι η συνοχή και η σωστή αξιολόγηση της κυβέρνησης και της κας Μενδώνη. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμένα. Θεωρώ ότι η κα Μενδώνη είναι πολύ αποτελεσματική υπουργός. Χάρις σε αυτήν προχωρούν σημαντικά έργα όπως το Ελληνικό, το μετρό Θεσσαλονίκης, η Εθνική Πινακοθήκη, η Ακρόπολη έγινε προσιτή σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Στη διάρκεια της πανδημίας οι άνθρωποι στον πολιτισμό απέκτησαν μητρώο. Βρήκε λύση και μάλιστα συναινετική, οριστικά λύθηκε το πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι καλή υπουργός κι ας έχει αναστατώσει αρκετές συντεχνίες. Μεγάλο λάθος που χαρακτήρισε τον κ. Λιγνάδη επικίνδυνο αλλά αυτό δεν ισοσκελίζει το έργο της» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Το κίνημα «#ΜeToo» είναι εφαλτήριο να ενώσουμε την κοινωνία, να την κάνουμε πιο δίκαιη

«Προκαλούν μια νέα καταιγίδα λαϊκισμού που φέρνει την πραγματική συγκάλυψη και τον λαϊκισμό» είπε συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός. «Αντί για νέους θεσμούς κινδυνεύουμε από αυτόκλητους τιμωρούς. Την περιπέτεια αυτή η Ελλάδα την έζησε και την πλήρωσε. Δεν πρέπει να την ξαναζήσει με αφορμή ένα θέμα που τελικά αφορά την κάθε οικογένεια της πατρίδας μας. Το οφείλουμε σε κάθε συμπολίτη μας που μπορεί να βρεθεί σε μια αδύναμη θέση».

Το κίνημα αυτό είναι εφαλτήριο να ενώσουμε την κοινωνία, να την κάνουμε πιο δίκαιη, συνέχισε ο πρωθυπουργός και εξήγησε πως «Το #metoo λειτουργεί σαν τομή στον χρόνο. Ο κόσμος της εργασίας και οι κανόνες που τον διέπουν θα αλλάξουν ουσιαστικά εξαιτίας του. Οι φωνές απαιτούν να ακούσουμε και να αλλάξουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι υπήρχε και υπάρχει ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι επιτέλους θετικό ότι οι ίδιες οι γυναίκες και οι άντρες που έχουν δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές αισθάνονται ασφαλείς να μιλήσουν. Αυτή η κυβέρνηση διαμόρφωσε το πλαίσιο ώστε τα θύματα να καταγγείλουν αυτές τις πράξεις».

Αυστηροποιούνται οι ποινές για αδικήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας

«Αλλάζει ο ποινικός κώδικας. Αυστηροποιούνται οι ποινές για αδικήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας» τόνισε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι «για τους ανήλικους η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος με νέα ηλικιακά όρια». «Εγκαινιάζεται κεντρική διαδικτυακή πύλη metoo.gov.gr. Θα μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε «Θεσπίζουμε ειδικό μητρώο για όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους. Το μητρώο αυτό το οποίο έχουν όλες οι σοβαρές χώρες, θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία, τις αστυνομικές αρχές. Σύντομα θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή η σύμβαση 190 της διεθνούς οργάνωσης εργασίας για εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης. Θεσπίζονται υποχρεωτικοί κωδικοί δεοντολογίας σε κάθε επιχείρηση».

Σε όλα τα σχολεία από το Σεπτέμβριο το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

«Θεσπίζουμε και τη δυνατότητα της υποχρεωτικής διαθεσιμότητας του φερόμενου ως θύτη με αναστολή αποζημίωσης μέχρι τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης γιατί σε ένα κράτος δικαίου κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Επεκτείνουμε σε όλα τα σχολεία από το Σεπτέμβριο το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά τη φετινή χρονιά» τόνισε και συμπλήρωσε «Έχει λεχθεί ότι η πολιτική δεν έχει ηθική, διαφωνώ. Οφείλει να έχει τη δική της ηθική, αυτή που απέχει από την απλοϊκή ηθικολογία. Ένα κριτήριο. Την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη ξεχωριστά».

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: θα ζητήσετε από τον Πολάκη να ανακαλέσει;

«Θα επαναλάβω το ερώτημα, που δεν απαντήθηκε από κανένα πολιτικό αρχηγό: γιατί το metoo εμφανίστηκε στην χώρα μας τώρα και όχι προ 4 ετών;» είπε ξεκινώντας την δευτερολογία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα την ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου. «Γιατί η Σοφία Μπεκατώρου επέλεξε να μιλήσει σε ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι «Δεν αποδίδω κάποια κομματική διάσταση. Η απάντηση είναι πως τώρα τα θύματα ήξεραν πως πρωτύτερα δεν θα ακούγονταν»

«Αυτό αλλάζει επί αυτής της κυβέρνησης και για αυτό είμαστε πολύ υπερήφανοι. Τώρα πλέον όλοι μπορούν να μιλήσουν με ασφάλεια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην δευτερολογία του και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Περιμένω την δική σας ουσιαστική συνεισφορά επί του πλέγματος των προτάσεων μας, πως μπορούν αυτές να γίνουν καλύτερες. Δεν άκουσα τίποτε επ’ αυτού».

«Να πάρετε κ. Τσίπρα διακριτές αποστάσεις από τις χυδαιότητες μέρους του δημοσίου λόγου, για τις οποίες υπήρχε σαφώς υποκίνηση από τον δικό σας χώρο» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Περιμένω να το κάνετε στην δευτερολογία σας» τόνισε και συμπλήρωσε: «έχετε τη δυνατότητα να πάρετε αποστάσεις από τέτοιες πρακτικές, ή μήπως είστε δέσμιος μιας πολιτικής, από την οποία δεν μπορείτε να ξεφύγετε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ανάρτηση του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη. «Ζήτησα προσωπικά από τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει για την αναφορά του περί κίναιδων και ανακάλεσε. Εσείς θα ζητήσετε από τον κ. Πολάκη να ανακαλέσει για τις αναρτήσεις του; θα αποδείξετε επιτέλους πως Τσίπρας και Πολάκης δεν είναι το ίδιο; είστε και οι δύο εντός της αίθουσας».