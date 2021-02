Life

“Η Φάρμα”: οι πρώτες εικόνες από το αγρόκτημα (βίντεο)

Αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” παρουσιάστηκαν μερικοί από τους χώρους και εξηγήθηκαν οι όροι του παιχνιδιού, που κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 σε λίγες ημέρες.

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ

Μια ειδυλλιακή τοποθεσία. Βαθιά μέσα στο δάσος, σε ένα ξέφωτο ανάμεσα σε έλατα.

Ένα αγρόκτημα 23 στρεμμάτων.

Εκεί, βρίσκεται «Η Φάρμα».

Εκεί, 14 παίκτες βάζουν σε δοκιμασία τις αντοχές τους και ξεπερνούν τα όριά τους. Θα αντέξουν; Διαφορετικές προσωπικότητες, δύσκολες δοκιμασίες, καθημερινές ανατροπές…

«Η Φάρμα», που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, έρχεται στον ΑΝΤ1 και θα μας αποκαλύψει έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο μακριά από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου η ανθρώπινη δύναμη αναμετράται με τη δύναμη της φύσης.

Στην παρουσίαση, ο Σάκης Τανιμανίδης. Ο ρόλος του καταλυτικός. Πάντα έτοιμος για δράση, θα ζήσει μαζί με τους παίκτες την περιπέτεια στα άκρα.

Αφήνοντας πίσω τις συνήθειες της πόλης, 14 παίκτες καλούνται να ζήσουν ως αγρότες. Μακριά από τις ανέσεις που θεωρούνται δεδομένες, έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες που θα συναντήσουν για πρώτη φορά. Χωρίς άφθονο νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Μπορούν, άραγε, να επιβιώσουν χωρίς την «πολυτέλεια» της σύγχρονης ζωής;

Η Φάρμα σε αριθμούς:

23 στρέμματα

14 παίκτες

1 Αρχηγός

1 Επιστάτης

24 ώρες καταγραφής ημερήσιας δράσης

204 άτομα προσωπικό

8 εξειδικευμένοι συνεργάτες (κτηνίατρος, γεωπόνος κ.ά.)

40 ρομποτικές κάμερες

8 στουντιακές κάμερες

1 στάβλος, με διάφορα ζώα

1 μποστάνι που χρειάζεται καλλιέργεια και βελτίωση από την αρχική του κατάσταση

1 αχυρώνας 600 τ.μ. για αγωνίσματα

1 μεγάλη Αποστολή από τον Επιστάτη με έπαθλο κάθε εβδομάδα

1 Αγώνας Αρχηγίας κάθε εβδομάδα

1 Quiz της Φάρμας κάθε εβδομάδα

1 Αγώνας Ασυλίας κάθε εβδομάδα

1 Παιχνίδι Επάθλου κάθε εβδομάδα

1 αποχώρηση την εβδομάδα μετά από τη Μονομαχία Αποχώρησης

1 νικητής

1 διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και 1 αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ

