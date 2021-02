Πολιτική

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης έχει πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση Λιγνάδη

«Τον Λιγνάδη τον «απέσυραν» και τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη, τα θύματά του και η κατακραυγή των ανθρώπων που συνέβαλαν να αναδειχθεί το όλο θέμα», τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Θέλουμε πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας σε όλες και όλους, όσους και όσες, με τη γενναία στάση τους, άνοιξαν το δρόμο για να βγουν στο φως αποτρόπαιες πράξεις, για να φτάσουν τελικά στη δικαιοσύνη οι ένοχοι. Για να αναδειχθούν οι πολιτικές ευθύνες για μια πραγματικότητα, δυσώδη. Για μια πραγματικότητα οικονομική, κοινωνική, εργασιακή, νομοθετική, η οποία όχι μόνο παράγει δράστες και θύματα, αλλά την ίδια στιγμή εκβιάζει και τη σιωπή τους», είπε αρχικά ο κ. Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στη συζήτησε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για την ποιότητα της Δημοκρατίας και του δημόσιου διαλόγου.

Στη συνέχεια ο ΓΓ του ΚΚΕ, επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Είπε ο πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση «απέσυρε» και «οδήγησε στη δικαιοσύνη» τον Λιγνάδη. Όχι κύριε Μητσοτάκη. Τον Λιγνάδη τον «απέσυραν» και τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη, τα θύματά του και η κατακραυγή των ανθρώπων που συνέβαλαν να αναδειχθεί το όλο θέμα.

Εσείς αναγκαστήκατε να συρθείτε πίσω από τις εξελίξεις για να κρύψετε τις πολιτικές ευθύνες. Και τις δικές σας και της υπουργού σας, τόσο στην επιλογή, για τη μη τήρηση των απαραίτητων διαφανών διαδικασιών, όσο και στη διατήρηση ενός τέτοιου ανθρώπου, σε μία κορυφαία θέση ευθύνης στον χώρο του Θεάτρου και του Πολιτισμού.

Πολιτικές ευθύνες έχετε κύριε Μητσοτάκη, αφού ήταν σε γνώση σας οι χειρισμοί της κυρίας υπουργού στο συγκεκριμένο θέμα, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το σκάνδαλο και να περνάει βέβαια από τη φάση των ψιθύρων στις συγκεκριμένες πλέον καταγγελίες. Είναι στα καθήκοντα του πρωθυπουργού, πιστεύουμε, να παρεμβαίνει όταν βλέπει έναν υπουργό του να χειρίζεται λαθεμένα ένα ζήτημα, ιδιαίτερα τόσο σοβαρό, τόσο αποκρουστικό. Να τον διορθώνει, να τον προσανατολίζει, να τον κατευθύνει. Αλλά δεν έγινε έτσι και υπάρχουν δικαιολογημένα ερωτήματα.

Αυτό πολύ απλά σκέφτεται σήμερα όλος ο ελληνικός λαός, όλος ο κόσμος στην πατρίδα μας.