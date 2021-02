Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη: “Πόλεμος” Πολάκη - Κούγια (βίντεο)

Την πρόθεσή του να προσφύγει στην Δικαιοσύνη, γνωστοποίησε ο ποινικολόγος. Όλα ξεκίνησαν από υβριστική ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.​​