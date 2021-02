Κοινωνία

Μάρτυρες υπεράσπισης Λιγνάδη: Δεν ζήτησαν την συγκατάθεσή μας να καταθέσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνοια για την υπόθεση δηλώνουν δύο εκ των μαρτύρων υπεράσπισης που κλήθηκαν να καταθέσοθυν. Αναλυτικά η τοποθέτησή τους.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με την ουσία της υπόθεσης», αναφέρουν ο Ιωάννης Παναγόπουλος, βοηθός σκηνοθέτη και ο Αγησίλαος Μικελάτος, ηθοποιός, δύο από τους προτεινόμενους μάρτυρες της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, με δελτίο τύπου που εξέδωσαν απόψε. Διευκρινίζουν ότι τα ονόματά τους στην λίστα των μαρτύρων υπεράσπισης του σκηνοθέτη μπήκαν ερήμην τους και τονίζουν πως η "δημοσιοποίηση των ονομάτων τους στην υπόθεση τους «έχει δημιουργήσει πρόβλημα και ταλαιπωρία» τόσο στους ίδιους όσο και στους οικείους τους".

Αναλυτικά η δήλωση των κ.κ. Ιωάννη Παναγόπουλου και Αγησίλαου Μικελάτου:

"Μετά από δηλώσεις του συνηγόρου υπερασπίσεως του κ. Λιγνάδη στα ΜΜΕ, στις οποίες αναφερθήκαμε ως “μάρτυρες υπερασπίσεώς” του, χωρίς ουδέποτε να έχουμε ερωτηθεί ή να έχει ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη μας, δηλώνουμε τα παρακάτω:

Άμεσα, θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Ανακριτή, ούτως ώστε, εάν κριθεί απαραίτητο από τις Δικαστικές Αρχές, να καταθέσουμε.

Δεν γνωρίζουμε τίποτε σχετικά με την ουσία της υπόθεσης και αγνοούμε τους λόγους, για τους οποίους τα στοιχεία μας ανακοινώθηκαν δημοσίως στον Τύπο από την υπεράσπιση του κ. Λιγνάδη. Επαναλαμβάνουμε, ότι κανένας δεν ζήτησε (και δεν έλαβε) τη σύμφωνη γνώμη μας, προκειμένου τα ονόματά μας να ανακοινωθούν στα ΜΜΕ ως “μάρτυρες υπερασπίσεως” του κ. Λιγνάδη, γεγονός το οποίο μας μας έχει προκαλέσει σοβαρή προσωπική, επαγγελματική και ψυχολογική βλάβη.

Ο δεύτερος από εμάς, πράγματι ευρίσκετο στην Ιθάκη τον μήνα Αύγουστο του 2015, φιλοξενούμενος της κ. Ελ. Κούρκουλα, όχι όμως κατά την ημερομηνία 8 ή/και 9 Αυγούστου, αλλά από τις 10 Αυγούστου και μετά και παρέμεινε μόνο έως τις 13 ή/και 14 Αυγούστου. Δεν μπορεί, μετά ταύτα, να γνωρίζει οτιδήποτε, για το πριν την 10η Αυγούστου 2015 χρονικό διάστημα.

Ήμαστε, αμφότεροι, αταλάντευτοι στην καταδίκη κάθε είδους σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας, από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε, και παρακαλούμε το όνομά μας να μην χρησιμοποιείται σε καμία υπόθεση τρίτων προσώπων. Ήδη, η επί 2ήμερο διακίνηση των ονομάτων μας στον Τύπο, εξαιτίας της εν αγνοία μας δημοσιοποίησης των στοιχείων μας στα ΜΜΕ από τον συνήγορο του κ. Λιγνάδη, έχει δημιουργήσει προβλήματα και ταλαιπωρία σε εμάς και τους οικείους μας.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Παναγόπουλος - Αγησίλαος Μικελάτος"

Διαβάστε ακόμη: Δημήτρης Λιγνάδης: Μαραθώνια η απολογία του