Life

ΣΕΗ: Νέες καταγγελίες από ηθοποιούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες καταγγελίες για ψυχολογική και σωματική βία αλλά και σεξουαλική παρενόχληση καταφθάνουν στο ΣΕΗ. Συνεδρίαζει το Δ.Σ. Τις επόμενες ημέρες ο φάκελος στην Εισαγγελέα.