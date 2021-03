Life

Ο Πάνος Μουζουράκης… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικός ο δημοφιλής καλλιτέχνης, για την διαδρομή από την Ελβετία στην Θεσσαλονίκη, τις διεθνείς συνεργασίες και την προσωπική ζωή του.

Την Δευτέρα 1η Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πάνο Μουζουράκη.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης μιλά για την πορεία του στο τραγούδι.

Εξηγεί πώς βρέθηκε με την οικογένειά του από την Ελβετία, στη Θεσσαλονίκη.

Αναφέρεται στην αρχή της καριέρας του στην Αθήνα και τις μεγάλες του επιτυχίες.

Περιγράφει τις συνεργασίες του στο εξωτερικό, τα όνειρά του και την σχέση του με τον έρωτα.

Τι πιστεύει για τις παρενοχλήσεις και τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του θεάματος;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

#EnwpiosEnwpiw