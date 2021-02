Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Αντίστροφη μέτρηση για έγκριση από τον ΕΜΑ

Το μονοδοσικό εμβόλιο θα γίνει το τέταρτο που θα πάρει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναμένεται να δώσει την γνωμοδότησή του για το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 στις 11 Μαρτίου, μεταδίδει το Bloomberg News.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε εντός τους Φεβρουαρίου ότι υπέβαλε αίτηση για την υπό όρους αδειοδότηση του εμβολίου της στον EMA.

Την περασμένη εβδομάδα, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να γνωμοδοτήσει στα μέσα Μαρτίου σχετικά με την έγκριση ή μη του εμβολίου, η αξιολόγηση του οποίου γίνεται με ταχείες διαδικασίες.

Αν εγκριθεί, το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα είναι το τέταρτο που θα αδειοδοτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα εμβόλια των Pfizer Inc/BioNTech SE, της Moderna Inc και των AstraZeneca Plc-Oxford.

Ο EMA εν έχει απαντήσει στο αίτημα του Reuters για τον σχολιασμό της πληροφορίας που μετέδωσε το Bloomberg News.