Κοινωνία

Κόντρες: “σαφάρι” της Αστυνομίας μετά τους δύο νεκρούς (εικόνες)

Εκατοντάδες παραβάσεις καταγράφηκαν στις εξορμήσεις των αστυνομικών, μετά το δυστύχημα με τους δύο νέους οδηγούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στον απόηχο του φρικτού δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς νέους οδηγούς μηχανών, «Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων και λοιπών επικίνδυνων παραβάσεων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε το διήμερο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2021, ειδική εξόρμηση στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας Ελ. Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Άνω Λιοσίων Κωνσταντινουπόλεως - Περιφερειακή Αιγάλεω.

Ειδικότερα αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ο.Ε.Π.Τ.Α., πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν οι 198 ακόλουθες παραβάσεις:

16 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 32 για θόρυβο,

για θόρυβο, 31 για φιμέ ανεμοθώρακες

22 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 30 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

12 να μη φέρει πινακίδα κυκλοφορίας,

1 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

2 για επικίνδυνους ελιγμούς,

2 για αντίθετη κίνηση

50 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον αφαιρέθηκαν:

42 άδειες ικανότητας οδήγησης,

άδειες ικανότητας οδήγησης, 55 άδειες κυκλοφορίας και

άδειες κυκλοφορίας και 55 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα.

Επιπλέον επιβλήθηκαν 68 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ, για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής».