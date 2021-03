Υγεία - Περιβάλλον

“Special Report” για τα παιδιά “στο φάσμα του αυτισμού” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε παιδιά και νέοι για την καθημερινότητα τους, ποια κενά εντοπίζουν οι οικογένειες τους. Τι απαντά κορυφαίος επιστήμονας που μελετά επί δεκαετίες το σύνδρομο Άσπεργκερ.

«Κάποιες φορές ξεφεύγω, δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω διάφορες καταστάσεις, αγχώνομαι πάρα πολύ κι αυτό το άγχος οδηγεί σε λάθος αντιμετώπιση των καταστάσεων». Με αυτά τα λόγια περιγράφει, στην κάμερα του «Special Report», ο 14χρονος Δημήτρης, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες της καθημερινότητάς του, ως έφηβος, στο φάσμα του αυτισμού.

Όπως πολλά παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, ο Δημήτρης είναι πολύ καλός μαθητής και αθλητής, όμως αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στις κοινωνικές του συναναστροφές. Πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα σήμερα για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού;

Η Μαρία Σαράφογλου συναντά παιδιά και νέους που έχουν διαγνωσθεί με αυτισμό και μοιράζονται στιγμιότυπα από τη ζωή τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τα όνειρα που κάνουν για το μέλλον τους. Μιλά, επίσης, με οικογένειες που καλούνται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, συχνά χωρίς στήριξη, όπως συμβαίνει με τη μητέρα του 8χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος από τη βρεφική ηλικία μιλά αγγλικά και πλέον εκφράζεται σε δέκα γλώσσες, αλλά έχει περάσει από τη δοκιμασία της απόρριψης από συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητά του.

Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία να συμπεριλάβει στους κόλπους της και να προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή στα παιδιά και τους νέους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και θέλουν να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένειες;

Απαντήσεις στο «Special Report» δίνουν μεταξύ άλλων ο παιδοψυχίατρος και επίτιμος πρόεδρος του ελληνικού επιστημονικού δικτύου για τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, Γιώργος Καραντάνος, ειδικοί επιστήμονες, ακτιβιστές και εργοθεραπευτές, ενώ σε μια αποκλειστική συνέντευξη ο κορυφαίος κλινικός ψυχολόγος, Τόνυ Άτγουντ που μελετά εδώ και 30 χρόνια το σύνδρομο Άσπεργκερ, μιλά για τα οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης και αποκαλύπτει τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση του αυτισμού.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr