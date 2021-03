Κοινωνία

Έρευνα διέταξε ο Χαρδαλιάς για “κορονοπάρτι” στην Πυροσβεστική

Τι υποστηρίζει το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαψεύδουν ότι έγινε πάρτι εν μέσω κορονοϊού στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος πηγές από το εσωτερικό του Σώματος, ωστόσο για το θέμα έχει διαταχθεί έρευνα από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη, που επικαλείται το ethnos.gr, στο Αρχηγείο τηρούνται όλα τα μέτρα, στο χώρο βρίσκεται το 50% των εργαζομένων, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ στα γραφεία βρίσκονται μέχρι 2 άτομα.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη κρούσματος στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά της υπηρεσίας όταν βρεθεί ένα κρούσμα ανάμεσα στους εργαζομένους.