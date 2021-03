Υγεία - Περιβάλλον

Παυλάκης στον ΑΝΤ1: δεν θα “αντέξει” η Αττική, αν δεν προσέξουν οι πολίτες (βίντεο)

Για αναμενόμενη “έκρηξη” κρουσμάτων, λόγω της “χαλάρωσης” των πολιτών έκανε λόγο ο ερευνητής που διαπρέπει στις ΗΠΑ. Τι ζητά από τον κόσμο.