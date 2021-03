Κοινωνία

Κουφοντίνας: Νέα πορεία στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Εκτιμάται ότι συμμετείχαν 2000 άτομα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Νέα συγκέντρωση υπέρ των αιτημάτων του καταδικασμένου δολοφόνου τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας και δίψας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας.

Στην κινητοποίηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η οποία ολοκληρώθηκε ομαλά στις 19:30, συμμετείχαν περίπου 2000 άτομα.

Αναλυτική η ανακοίνωση:

"Την 18.00 ώρα σήμερα (Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021), με πρωτοβουλία της "συνέλευσης αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα" και διαφόρων οργανώσεων και συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (2.000) περίπου ατόμων, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο επί μία ώρα και στη συνέχεια πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στην Πλατεία Ομονοίας, όπου η συγκέντρωση -πορεία ολοκληρώθηκε ομαλά την 19.30.

Στο διάστημα της συγκέντρωσης και της πορείας, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις Λεωφόρους Βασ. Αμαλίας και τμήμα της Βασ. Σοφίας και στην οδό Πανεπιστημίου".

Πορεία αλληλεγγύης και στην Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στον πολυϊσοβίτη Δημήτρη Κουφοντίνα πραγματοποίησαν απόψε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέλη συλλογικοτήτων, φοιτητές αριστερών σχημάτων και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο 'Αγαλμα του Βενιζέλου απ' όπου κινήθηκαν μέσω κεντρικών δρόμων προς το Διοικητήριο και από εκεί προς το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης όπου διασκορπίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης φώναζαν συνθήματα υπέρ του καταδικασμένου για τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα.