Τροχαίο - σοκ: Νεκρός ένας αστυνομικός (εικόνες)

Τραγωδία στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών.

Με αίμα "βάφτηκε", για ακόμη μια φορά, η άσφαλτος της Εθνικής Οδού Πύργου – Πατρών.

Ένας αστυνομικός βρήκε ακαριαίο θάνατο σε σοκαριστικό τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ της Δευτέρας, στα Χανάκια.

Το ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, και είχε κατεύθυνση προς Πύργο, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, και για τον απεγκλωβισμό του αστυνομικού χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Πύργου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

