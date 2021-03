Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για ΜΕΘ – covid

Ο Υπουργός Υγείας για τα μέτρα και την πληρότητα τις ΜΕΘ. Η έκκληση στους πολίτες.

«Δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία του κορονοϊού στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι τα μέτρα αποδίδουν, δεν αποδίδουν προφανώς όπως απέδιδαν στην αρχή της προσπάθειας μας πριν από έναν χρόνο. Υπάρχει μια κόπωση και είναι λογικό. Υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να κινηθεί ο κόσμος, να πάρει τις ανάσες του. Από την άλλη φτάνουμε τις επόμενες ημέρες στο 1 εκατ. εμβολιασμούς και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον realfm και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Από την ημέρα του lockdown στην Αττική, δηλαδή 18 ημέρες πριν, έχουμε προσθέσει απλές κλίνες COVID, είχαμε τότε 1.673 και τώρα έχουμε 2.064 και ΜΕΘ Covid τότε είχαμε 229, τώρα έχουμε 312. Αυτό δείχνει την τεράστια πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι υγειονομικοί μας για να βοηθήσουν τον κόσμο», συμπλήρωσε.

«Αυτή η νόσος διασπείρεται στην κοινωνία, δεν είναι θέμα περίθαλψης, είναι θέμα δημόσιας υγείας, που σημαίνει ότι και τα πιο πλούσια και προηγμένα κράτη με χιλιάδες ΜΕΘ, δεν μπορούν να αντέξουν τα συστήματα υγείας τους, όταν διασπείρεται οριζοντίως, με τέτοιους ρυθμούς η νόσος. Εμείς έχουμε αντέξει έναν χρόνο. Το ΕΣΥ με τεράστιες προσπάθειες, υπερδιπλασιάστηκε ως προς τις ΜΕΘ μέσα σε έναν χρόνο. Σήμερα έχουμε 312 ΜΕΘ Covid μόνο στην Αττική, είναι όσες σχεδόν υπήρχαν για το σύνολο της χώρας επί της προηγούμενης διακυβέρνησης. Έχουν προσληφθεί πάνω από 10.000 υγειονομικοί», περιέγραψε.

Έκκληση στους πολίτες

«Η χώρα έχει μείνει όρθια, να θυμίσω ότι η Πορτογαλία με την μετάλλαξη και τους ίδιους κανόνες, είχε 300 νεκρούς την ημέρα πριν από λίγους μήνες. Το ερώτημα που θέλω να βάλω και να κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας είναι το εξής: ο κρατικός μηχανισμός και όλο το σύστημα προσπαθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και να διευκολύνει και να βοηθήσει - και επεμβατικά με πρόστιμα και με έλεγχο- στο μέτρο που αντέχει η κοινωνία. Απλά θέλω να διερωτηθώ φωναχτά μαζί με τους συμπολίτες μας. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που πειθαρχεί. Για τους υπόλοιπους να πω, αξίζει τον κόπο η κούραση ή η ανάγκη για μια βόλτα ή μια παρασπονδία να ρισκάρει κανείς την υγεία τη δική του, της οικογένειάς του και την προσπάθεια που έχουμε κάνει ως κοινωνία εδώ και έναν χρόνο;», υπογράμμισε.

‘Είμαστε τόσο κοντά, δεν αξίζει να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια και να προσέξουμε όλοι; Είναι μια έκκληση στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Άνοιγμα στις 16 Μαρτίου;

Ερωτηθείς αν θα «ανοίξουμε» στις 16 Μαρτίου απάντησε ότι, «δεν θέλω να προτρέξω, υπάρχει ανάγκη πράγματι να στηριχθεί η οικονομία και η κοινωνία μαζί με την υγεία. Γίνονται πολλαπλές προσπάθειες αυτή τη στιγμή να δούμε πώς μπορεί όλο αυτό να οργανωθεί σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο, θέλω να θυμίσω όμως ότι είναι προφανές ότι αυτός ο τρόπος, που έχουμε ακολουθήσει εμείς πιο επιτυχημένα από άλλες χώρες στην Ευρώπη, είναι ο μοναδικός τρόπος που έχει η επιστήμη, η κοινωνία και τα κράτη προκειμένου να λειτουργήσουν απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο, αόρατο εχθρό. Όμως, αν πριν από μερικούς μήνες αυτό ήταν ένα θολό τοπίο και δεν ξέραμε πότε θα έρθει το τέλος, τώρα έχουμε τα εμβόλια».

«Πολύ επικίνδυνο για την δημόσια υγεία αυτό το οποίο βλέπουμε με τις πορείες στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες’

Σχετικά με το αν θα υπάρξει επίταξη του ιδιωτικού τομέα σχολίασε ότι «η συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα είναι εδώ και είναι καθημερινή. Απόδειξη έχουμε πάρει 120 κρεβάτια ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα και τα έχουμε κάνει non COVID, ώστε να μετατρέψουμε κλίνες του ΕΣΥ σε COVID. Προχωρούμε σε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και σε θεραπευτήρια τις επόμενες ημέρες και θα το ανακοινώσω. Εάν χρειαστεί, και το αποδείξαμε στην Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, θα το κάνουμε, αλλά θα γίνονται όλα με μέτρο, λελογισμένα και βάση σχεδίου. Δεν επιτρέπεται, ούτε πανικός, ούτε σύγχυση, ούτε πίεση σε κανέναν ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να λαμβάνονται με ψυχραιμία, με μέτρο, με στρατηγική και να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα πω και το παράπονό μου όμως, το είπα ως υπουργός Υγείας, μήνες πριν όταν είδα έξω από τα δικαστήρια στην Αλεξάνδρας την τότε πολύ μεγάλη συγκέντρωση αν θυμάστε. Να το ξαναπώ και τώρα για τις πορείες που έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες για τα νομοσχέδια για την Παιδεία και τις τελευταίες διαμαρτυρίες που βλέπω. Ως υπουργός Υγείας και χωρίς να θέλω να το κομματικοποιήσω, θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο για την δημόσια υγεία αυτό το οποίο βλέπουμε με τις πορείες στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες».

Τέλος κατέληξε «σε απλές κλίνες COVID στην Αττική αυτή τη στιγμή είναι 2.064 συμπολίτες μας. Και έχουμε και 312 MΕΘ COVID στην Αττική μόνο. Νομίζω αξίζει τον κόπο να έχουμε στις σκέψεις μας αυτούς τους ανθρώπους, την προσπάθεια και την δοκιμασία τους. Να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε, και να κάνουμε αυτή την τελική προσπάθεια. Το αξίζει η κοινωνία και αυτή η χώρα».

