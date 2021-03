Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικό εμβολιασμού - Κομισιόν: Δεν αντικαθιστά το διαβατήριο

Δεν θα υπάρχουν διακρίσεις, τόνισε ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ.

«Το ψηφιακό πιστοποιητικό θα διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχουν διακρίσεις», τόνισε ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου γιατί, όπως διευκρίνισε, «δεν θα έχει μόνο πληροφορίες για τον εμβολιασμό, αλλά επίσης θα καλύπτει και όποιον έχει αντισώματα έχοντας αναρρώσει από την ασθένεια ή όποιον έχει υποβληθεί σε τεστ».

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαβατήριο αλλά για πιστοποιητικό και «δεν θα μπορεί κάποιος να περάσει τα σύνορα μόνο με το πιστοποιητικό», δηλαδή δεν θα αντικαθιστά το διαβατήριο.

Όσον αφορά στα εμβόλια « στηριζόμαστε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ο,τι επιπλέον αυτού κάνουν οι χώρες μέλη είναι δική τους ευθύνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στέφαν ντε Κεερσμέκερ

«Το θέμα δεν είναι ότι η στρατηγική έχει καταρρεύσει», είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν προσθέτοντας ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν το δικαίωμα να έχουν τους δικούς τους προμηθευτές πέραν αυτών με τους οποίους συμφωνεί η Επιτροπή για λογαριασμό της Ενωσης. Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που προμηθεύονται εμβόλια από την Κίνα και την Ρωσία που δεν έχουν την έγκριση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε επίσης ότι η επείγουσα έγκριση εμβολίων από μεμονωμένα κράτη ενδεχομένως να είναι περισσότερο επικίνδυνη από την πλήρη διαδικασία που ακολουθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.