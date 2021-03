Κόσμος

Ολλανδία: Ιερόδουλες έκαναν διαδήλωση κατά του lockdown

Διαμαρτυρόμενες για τα περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης του ιού, ζητούν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Πολλές δεκάδες εκδιδόμενες γυναίκες διαδήλωσαν την Τρίτη μπροστά από το κτήριο του ολλανδικού κοινοβουλίου, διαμαρτυρόμενες κατά της απόφασης της Κυβέρνησης να χαλαρώσει τους περιορισμούς κατά του νέου κορονοϊού για ορισμένα επαγγέλματα, αλλά όχι για το δικό τους, που ασκείται κατά κύριο λόγο νόμιμα στην Ολλανδία.

Οι διαδηλώτριες κρατούσαν κόκκινες ομπρέλες και πλακάτ που έγραφαν: “Η πεολειχία είναι πραγματική δουλειά” και “Εργασία του σεξ: Ναι. Στίγμα: Όχι”.

«Διαδηλώνω επειδή οι εργαζόμενες στο σεξ υφίστανται διακρίσεις. Μπορείτε να πάτε στο κομμωτήριο ή σε θεραπευτή μασάζ, αλλά δεν μπορείτε να επισκεφτείτε μια εργαζόμενη του σεξ», δήλωσε η εκδιδόμενη γυναίκα και υποψήφια στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, Ιβέτ Λουρς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας Ούγκο Ντε Γιονγκ, ανακοίνωσε πως τα επαγγέλματα που εμπεριέχουν σωματική επαφή, όπως οι κομμωτές και οι μασέρ μπορούν να λειτουργήσουν ξανά από την Τετάρτη. Απέκλεισε συγκεκριμένα την εργασία στο σεξ, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να υπάρχει ασφάλεια, καθώς από τη φύση του αυτό το επάγγελμα περιλαμβάνει πολύ στενή ανθρώπινη επαφή.

Οι διαδηλώτριες στη Χάγη διαφωνούν. «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να διατηρήσω την απόσταση 1,5 μέτρων. Μπορώ να τους κλειδώσω σε ένα κλουβί, να μείνω μακριά από αυτούς, (μπορώ) ακόμη και να εφαρμόσω κανόνες COVID, μπορούμε να παίξουμε τον γιατρό, μπορώ να τους φορέσω ένα λουρί για σκύλους. Όλα είναι δυνατά, έχω ένα πολύ μακρύ μαστίγιο. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος », είπε μια εργαζόμενη του σεξ από το Ρότερνταμ, η οποία έδωσε το όνομα “Πριγκίπισσα Πατρίσια”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ολλανδικών Αρχών, τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται σταδιακά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των μολύνσεων ανά εβδομάδα αυξήθηκε κατά 7%, σε 31.984 άτομα.