Οικονομία

Αναστολές Μαρτίου: ποιες επιχειρήσεις “κόβονται”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων. Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο προχώρησαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων:

Σε συνέχεια ερωτημάτων από επιχειρήσεις και λογιστές μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9500/322/2-3-2021 (Β’ 821), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Β. Όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο 2021.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:

Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,

ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον

δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.