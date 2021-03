Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: Εκτεταμένοι έλεγχοι στα κτήρια που επλήγησαν (εικόνες)

Σε Δαμάσι και Μεσοχώρι καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους που έχουν καταφύγει στα αυτοκίνητά τους.

Ξεκίνησαν, από νωρίς το πρωί, εκτεταμένοι έλεγχοι σε δημόσια κτήρια στις πληγείσες περιοχές της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και της πόλης της Λάρισας, τις οποίες έπληξε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή.

Κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών, σε συνεργασία με τους δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρούν στους ελέγχους, ώστε να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών ή των βλαβών που υπέστησαν τα κτίρια και να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή. Οι έλεγχοι αφορούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας κ.α., ενώ έχει ξεκινήσει σταδιακά και ο έλεγχος των ιδιωτικών κτηρίων. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, στον ΑΝΤ1, έχει σημασία η άμεση καταγραφή, ώστε να καταβληθούν άμεσα και οι αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, σε 85 οικίες, τρεις εκκλησίες και δύο σχολεία σε τοπικές κοινότητες της περιφέρειας Λάρισας, καθώς και σε επτά οικίες του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι μετασεισμικές δονήσεις, ενώ πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να διανυκτερεύσουν σε σκηνές που στήθηκαν στις πληγείσες περιοχές. Αρκετοί ήταν και αυτοί που μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία των Τρικάλων και της Λάρισας.

“Βομβαρδισμένη” περιοχή το Δαμάσι

Δεκάδες σπίτια ισοπεδώθηκαν από τη μανία του Εγκέλαδου στο Δαμάσι, ενώ 180 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στα Τρίκαλα. Αρκετοί κάτοικοι έμειναν σε σκηνές που έστησε ο Στρατός σε γήπεδο, ενώ άλλοι διανυκτέρευσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι μετασεισμοί συνεχίζονταν. Όπως είπε στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τα 6 Ρίχτερ είναι η “οροφή” για τους σεισμούς που δίνουν τα ρήγματα της περιοχής, εκτιμώντας ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν ο κύριος. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για 1-2 μήνες, ενώ σταδιακά θα αραιώσουν και θα είναι μικρότερης έντασης.

Ο ηρωικός δάσκαλος που έσωσε μαθητές μιλά στον ΑΝΤ1

Συγκλόνισε με την μαρτυρία του στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι, Γρηγόρης Λέτσιος, ο οποίος με αυτοθυσία έβγαλε με ασφάλεια μαθητές και εκπαιδευτικούς όταν ο Εγκέλαδος “χτύπησε” την περιοχή.

«Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ήρωας», είπε ο κ. Λέτσιος, όταν δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Γιώργου Παπαδάκη. Εξήγησε πως ήταν η 5η διδακτική ώρα, όταν «η γη άρχισε να χορεύει κάτω από τα πόδια μας, το κτίριο να κουνιέται δεξιά-αριστερά, να τραντάζεται συθέμελα. Τα πάντα άρχισαν να καταρρέουν, η ψευδοροφή του σχολείου κατέρρευσε σε δευτερόλεπτα. Μεσοτοιχίες και επιχρίσματα τοίχων διαλύθηκαν…».

«Ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε όλο το σχολείο εσωτερικά και δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου», είπε. «Άκουγα κλάματα παιδιών», συνέχισε να λέει ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου. Προσπάθησε να τα ηρεμήσει και όταν σταμάτησε κάπως η δόνηση, έδωσε εντολή να βγουν όλοι σιγά-σιγά έξω. «Έψαξα όλες τις τάξεις, θρανίο-θρανίο», είπε και απέδωσε το γεγονός ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, στις πολλές ασκήσεις ετοιμότητας που έχουν γίνει στο σχολείο.





Ζημιές σε 100 σπίτια στο Μεσοχώρι

Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές από το “χτύπημα” του Εγκέλαδου στο Μεσοχώρι, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Ι. Ζαρλαδάνης, στον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος με την οικογένειά του, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, διανυκτέρευσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς οι σκηνές έφθασαν γύρω στις 11 το βράδυ και δεν στήθηκαν για να φιλοξενήσουν τους σεισμοπαθείς. «Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη νύχτα», είπε ο κ. Ζαρλαδάνης, εξηγώντας πως έκανε πολύ κρύο και ο φόβος είχε κυριεύσει τον κόσμο.

Οπτικό έλεγχο στο Γηροκομείο της Λάρισας και στο κεντρικό κτήριο των κοιτώνων του σπουδαστών της “Αβερωφείου” πραγματοποίησαν μηχανικοί του δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με ενημέρωση, στο Γηροκομείο δεν διαπιστώθηκαν βλάβες στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, όμως διαπιστώθηκαν ζημιές σε σημεία της εξωτερικής τοιχοποιίας. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες στη διεύθυνση του Γηροκομείου για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας και τη διαμονή των τροφίμων στο κτίριο. Στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα, παρά μόνο πτώση σοβάδων. Κατόπιν οδηγιών προς τη Διεύθυνση της σχολής, οι σπουδαστές θα συνεχίσουν τη διαμονή τους στο ισόγειο του κτιρίου. Τέλος, κλιμάκια μηχανικών του δήμου μαζί με μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δυο φορέων, αύριο θα πραγματοποιήσουν ελέγχους σε δημόσια κτίρια.