Κοινωνία

Ντεραπάρισε στρατιωτικό όχημα (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με "καναδέζα" του Στρατού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στη Στροφή Φιλύρου της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, περίπου στις 09:00, ανετράπη στρατιωτικό όχημα (Καναδέζα), χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός.

Η κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Πηγή: thestival