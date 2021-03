Κοινωνία

Κορονοϊός - lockdown: Το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα αναλυτικά

Δείτε τι έχει αλλάζει στις μετακινήσεις και την χρήση των κωδικών sms στο 13033. Πως τροποποιήθηκε ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας.

Το νέο πλαίσιο περιορισμών και το πιο αυστηρό lockdown, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις μετακινήσεις, που τέθηκε σήμερα σε ισχύ από τις 06:00 δημοσιεύτηκε και σε σχετικό ΦΕΚ.

Στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται, μαζί με την Αττική, οι εξής περιοχές: Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λευκάδα (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Θεσπρωτία, Άρτα, Σάμος, Βοιωτία, Χίος, Αιτωλοακαρνανία, Ρόδος, Ηράκλειο, Εύβοια (εκτός από τη Σκύρο) και ο δήμος Καλυμνίων.

Όλες οι άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα κατατάσσονται στην κατηγορία αυξημένου κινδύνου «κόκκινο». Εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Λάρισας όπου τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο, 6 Μαρτίου προκειμένου να γίνει η διαχείριση των συνεπειών του σεισμού.

