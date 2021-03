Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” από τα λύματα στη Θεσσαλονίκη

Αύξηση του ιικού φορτίου καταγράφει η Ομάδα Επιδημιολογία Λυμάτων του ΑΠΘ. Αναλυτικά στοιχεία.

Αυξητικές τάσεις του ιικού φορτίου των λυμάτων της Θεσσαλονίκης καταγράφονται στην ημερήσια παρακολούθηση των τιμών συγκέντρωσης του SASR-CoV-2, που κάνει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 01/03 και της Τρίτης 02/03, είναι αυξημένη κατά 10% σε σχέση τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Παρασκευής 26/2 και της Κυριακής 28/2 . Συγκρίνοντας τις μετρήσεις αυτής της Δευτέρας και Τρίτης σε σχέση με τις αντίστοιχες της Δευτέρας 22/2 και Τρίτης 23/2, η μέση τιμή είναι αυξημένη κατά 50%, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της σταδιακής ανοδικής πορείας.

Σε ό,τι αφορά τη μέση τιμή της εβδομάδας από Δευτέρα 22/2 έως και Κυριακή 28/2 είναι αυξημένη κατά 10% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (Δευτέρα 15/2 έως και Κυριακή 21/2). Τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας από τις μετρήσεις της ομάδας του ΑΠΘ ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων.

«Παρατηρώντας τις καθημερινές μετρήσεις στο σχετικό διάγραμμα μπορεί να διαπιστώσει κανείς μια σταδιακή επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας, που αποτυπώνεται και στην κλινική εικόνα, των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ο αστάθμητος παράγοντας σε σχέση με την εμπειρία του φθινοπώρου για τη Θεσσαλονίκη παραμένουν τα μεταλλαγμένα- πολύ πιο μεταδοτικά στελέχη του ιού, που υπάρχουν στην κοινότητα, εγκυμονώντας κινδύνους για μία ταχύτερη έξαρση της διασποράς που θα εντείνει τις πιέσεις στο σύστημα υγείας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς σχετικά με τις μικρές διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα, ο καθηγητής Χημείας, Θοδωρής Καραπάντσιος, απάντησε ότι «λόγω της ημερήσιας πειραματικής αβεβαιότητας είναι πιο ενδεικτική η σύγκριση μεταξύ μέσων τιμών ομάδων 2 ή 3 ημερών, τουλάχιστον».

Στα συνημμένα διαγράμματα του ΑΠΘ, που παρουσιάζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με πορτοκαλί χρώμα αντιστοιχούν σε 100-400 κρούσματα (όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ) και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό ανακοινωμένα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.