Κοινωνία

Κουφοντίνας: Απορρίφθηκε το αίτημα για διακοπή της ποινής

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας απέρριψε την αίτηση του Δημήτρη Κουφοντίνα για αναβολή έκτισης της ποινής του.

Ουσιαστικά το Δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως που τόνισε ότι αυτοβούλως έχει περιέλθει στην κατάσταση αυτή, λόγω της απεργίας πείνας και της άρνησης του, να σιτιστεί.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι, ο νομοθέτης προβλέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την αναβολή, όταν υπάρχει σοβαρή και ειδικά χρόνια ασθένεια, που δεν προκλήθηκε με τη βούληση του κρατουμένου, κάτι που δεν ισχύει στην εξεταζόμενη περίπτωση που η ασθένεια προκλήθηκε με τη βούλησή του. Επισήμανε επίσης ότι επειδή γνωρίζει την κατάσταση έδωσε παραγγελία για την προστασία της υγείας του κρατουμένου.

Το αίτημα του καταδικασμένου σε 11 φορές ισόβια κάθειρξη Δημήτρη Κουφοντίνα, που υπογράφεται από την Ιωάννα Κούρτοβικ και τον Θέμη Σοφό, υποβλήθηκε χθες και με αυτό επεδίωκαν την αναβολή της έκτισης ποινής ώστε ο κρατούμενος απεργός πείνας να μην υποστεί ανήκεστο βλάβη.