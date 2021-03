Κοινωνία

Η απόφαση για αύξηση στη στρατιωτική θητεία: Ποιους αφορά και ποτέ ξεκινά

Εκδόθηκε ΚΥΑ για την αύξηση στη στρατιωτική θητεία. Πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές.

Εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που προβλέπει την αύξηση της θητείας των στρατευσίμων του στρατού ξηράς και την εξίσωση της διάρκειάς της με αυτήν των στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, σε 12 μήνες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες που κάνουν την στρατιωτική τους θητεία, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μετά τις αλλαγές που επήλθαν μετά την αύξηση της.

Εξαίρεση στον κανόνα, με θητεία διάρκειας εννέα μηνών, θα αποτελούν οι υπόχρεοι πλήρους θητείας που υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες των τριών Όπλων με ειδικά επιχειρησιακά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους εκεί για το σύνολο της θητείας τους.

Για τους δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, η διάρκεια θητείας καθορίζεται στους δεκαεπτά και δεκατέσσερις μήνες αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης απολύονται από το Σώμα μετά την παρελευση 9 μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.

Επιπλέον, η ίδια διάρκεια για την στρατιωτική θητεία των 9 μηνών προβλέπεται, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη.

Θητεία διάρκειας εννέα μηνών, προβλεπεται για όσους εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».

Θητεία 12 μηνών προβλέπεται, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός των αναφερομένων στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις.

Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.

Η οκτάμηνη διάρκεια για όσους είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας προβλέπεται για όσους εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες-Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη αλλά και όσους εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».

Όσο αφορά τον χρόνο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των εφέδρων αξιωματικών σύμφωνα με την απόφαση οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί - Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί του Στρατού Ξηράς, οι Επίκουροι Σημαιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί - Έφεδροι Ανθυποσμηναγοί της Πολεμικής Αεροπορίας απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, 14 μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου- Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.

Θητεία 14 μηνών προβλέπεται, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη.

Θητεία 14 μηνών, εφόσον εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».

Θητεία 17 μηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη.

Σχετικά με τον καθορισμό των πολεμικών πλοίων

Για την υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις, ως πολεμικά πλοία λογίζονται τα εξής:

Πλοία Συγκροτήματος ΑΣ: Φρεγάτες (Φ/Γ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Κανονιοφόροι (Κ/Φ), Περιπολικά Πλοία (ΠΠ), Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ), Υποβρύχια (Υ/Β), Αρματαγωγά (Α/Γ),

Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ), Ναρκοθηρευτικά (Ν/ Πλοία Αλιείας Τορπιλών (ΠΑΤ), Αποβατικά (Α/Β).

Πλοία Συγκροτήματος ΔΔΜΝ: Πετρελαιοφόρα (ΠΦ), Υδροφόρες (Υ/Φ), Φραγμοθέτιδα (Φ/Θ), Πλοία Μεταφοράς Προσωπικού (ΠΜΠ), Αποβατικά (Α/Β), Ρυμουλκά

(Ρ/Κ).

Πλοία Υπηρεσίας Φάρων: Πλοία Φάρων (ΠΦΑ).

Πλοία Υδρογραφικής Υπηρεσίας: Υδρογραφικά (Υ/Γ), Υδρογραφικά - Ωκεανογραφικά (Υ/Γ-Ω/Κ).

Όσοι οπλίτες και πρότακτοι οπλίτες υπόχρεοι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας και Έφεδροι Αξιωματικοί (Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί-Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί τουΣτρατού Ξηράς), υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, απολύονται οριστικά από αυτές μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως καθορίστηκε με τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την 2021 Γ' Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και την 2021 Β' ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού.