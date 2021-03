Αθλητικά

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο ο Τεντόγλου

"Πέταξε" και πήρε το χρυσό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τορούν.

Όπως και στο προηγούμενο… ραντεβού, έτσι κι φέτος, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη στο μήκος, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν!

Ο αθλητής με καταγωγή από τα Γρεβενά κυρίαρχισε και πάλι και κατέκτησε back to back το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όπως είχε κάνει και στη Γλασκώβη.

Μάλιστα, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο με άλμα στα 8.35 μέτρα! Άλμα το οποίο ήταν και το πρώτο του στον μεγάλο τελικό! Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να μην κάνει τη δεύτερη και την τρίτη, ενώ η τέταρτη και η πέμπτη ήταν άκυρες.

Μάλιστα, το εκπληκτικό αυτό άλμα, είναι μόλις 0.03 εκατοστά λιγότερα από το προσωπικό του και εθνικό μας ρεκόρ (8.38) πατώντας 3.3 εκατοστά πριν το όριο. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη δική του στον κλειστό στίβο.

Ο μεγάλος αντίπαλος του Έλληνα αθλητή, Τομπίας Μόντλερ, έμεινε για ακόμη μία φορά στη 2η θέση, πραγματοποιώντας άλμα στα 8.31, με το οποίο έγραψε και εθνικό ρεκόρ!