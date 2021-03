Life

Ντύθηκαν μασκαράδες και πήγαν για το εμβόλιο! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο κέφι και μπρίο από τους ηλικιωμένους καρναβαλιστές που μετέτρεψαν την όλη διαδικασία σε γλέντι για την Τσικνοπέμπτη. Τι είπαν στην εκπομπή « Πρωινοί Τύποι».