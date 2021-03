Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: χωρίς αντίκρισμα το “φλερτ” της Άγκυρας στο Κάιρο

Πως αποτιμά η Αθήνα. τις ανακοινώσεις της Άγκυρας σχετικά με ενδεχόμενο προσέγγισης μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκία.

«Η Ελλάδα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις της τουρκικής πλευράς σχετικά με ενδεχόμενο προσέγγισης μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας και την έντονη κριτική της Αιγυπτιακής πλευράς στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου που καταδίκασε τον τουρκικό παρεμβατισμό στην περιοχή, αρχής γενομένης από τη Λιβύη και τη Συρία», σχολιάζουν με έμφαση διπλωματικές πηγές.

«Η Ελλάδα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις δηλώσεις από τη μια πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί δήθεν πρόσκλησης προς την Αίγυπτο για οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, δεν έχουν βρει ανταπόκριση, και από την άλλη την ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ στην πρόσφατη συνάντηση του Αραβικού Συνδέσμου.

Συγκεκριμένα ο κ. Shoukry στην παρέμβαση του στην Υπουργική συνάντηση του Αραβικού Συνδέσμου, πριν λίγες ημέρες, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Αίγυπτος έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συμβάλει στην εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στη Λιβύη και στην αντιμετώπιση των σκοταδιστικών ιδεών που προωθούν ορισμένες χώρες.

Επίσης, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Αραβικής Υπουργικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των τουρκικών παρεμβάσεων. Στην εν λόγω συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κατηγορηματική απόρριψη των τουρκικών παρεμβάσεων στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν την παρουσία τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα εδάφη των αραβικών χωρών. Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ συνέχισε λέγοντας ότι αναμφίβολα αυτές οι πολιτικές δεν έχουν αποφέρει παρά μόνο την εμβάθυνση της πόλωσης και των διαφορών», τονίζουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

«Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι έχει δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή του Αραβικού Συνδέσμου, η οποία εξετάζει την τουρκική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των Αραβικών χωρών. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου.

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ αναφερόμενος στη Συρία υποστήριξε ότι η πολιτική λύση πρέπει να προχωρήσει μαζί με την απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από τα συριακά εδάφη, ξεκινώντας από την τουρκική κατοχή.

Μετά το πέρας της Υπουργικής Συνάντησης του Αραβικού Συνδέσμου ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου και πρώην Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, κ. Ahmed Abul Gheit, του οποίου παρεμπιπτόντως η θητεία μόλις ανανεώθηκε, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της Τουρκίας στην Αίγυπτο, τη Συρία, τη Λιβύη το Ιράκ, τον Καύκασο, στις “συγκρούσεις” όπως τις ονομάζει χαρακτηριστικά με την Ελλάδα και την Κύπρο και κατέληξε ότι όλα αυτά δεν θα έχουν καλό τέλος για την Τουρκία.

Συγκρατείται επίσης η άμεση αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο απέρριψε τις αποφάσεις του Αραβικού Συνδέσμου και παράλληλα αναφέρθηκε σε χώρες εντός του Αραβικού Συνδέσμου, οι οποίες επιβάλουν τις απόψεις τους. Η ανακοίνωση, χωρίς να κατονομάζει τις χώρες αυτές, προφανώς αναφέρεται στην Αίγυπτο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι με την εξαίρεση ενός, όλοι οι Γενικοί Γραμματείς ήταν Αιγύπτιοι και ότι η έδρα του Οργανισμού είναι το Κάιρο.

Τέλος, το ενδιαφέρον συγκρατεί ανάλυση που δημοσιεύθηκε πριν δύο ημέρες στην Jerusalem Post, με τον τίτλο “Η Τουρκία προσπαθεί να προσβάλει την Ελλάδα και την Αίγυπτο με μία φανταστική (imaginary) συμφωνία για θαλάσσιες περιοχές”. Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται σε σειρά τουρκικών δημοσιευμάτων που είχαν αναπαραχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με υποτιθέμενη συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας για ΑΟΖ, η οποία θα αγνοούσε την Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας τα εν λόγω δημοσιεύματα αποτελούν ψευδείς και κατευθυνόμενες ειδήσεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι μετά την αποτυχία της προσπάθειας αυτής, η Τουρκία έχει επιδοθεί σε διασπορά νέων “προπαγανδιστικών”, όπως τα αναφέρει, δημοσιευμάτων, αυτή τη φορά με αποδέκτη την Αίγυπτο», καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές.