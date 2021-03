Οικονομία

Θεοχάρης: ο τουρισμός μπορεί να συνυπάρξει με τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Τουρισμού υπεραμύνθηκε της πρωτοβουλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, στη συνέντευξη του στο CNN.

Την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει συμφωνία για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNN και στον Βρετανό δημοσιογράφο κ. Richard Quest. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού για το 2021, στις προσδοκίες αλλά και στις απαραίτητες προϋποθέσεις για το άνοιγμα του κλάδου.

Σε ό,τι αφορά στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού αποτελεί το μέσον επιστροφής στην ελευθερία των μετακινήσεων. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ursula von der Leyen, σε επιστολή που απέστειλε την Παρασκευή στους πρωθυπουργούς των κρατών-μελών, διαβεβαιώνει ότι υποστηρίζει την ιδέα των πιστοποιητικών».

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο CNN, o Υπουργός Τουρισμού σχολίασε την αρνητική στάση ορισμένων χωρών στην ελληνική πρόταση περί πιστοποιητικού εμβολιασμού ως εξής. «Μερικές φορές χρειάζονται ορισμένες ηγετικές φωνές. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είδαμε ότι υπήρξε αρνητική αντίδραση από κάποιες πλευρές, ακόμα και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες όλοι έκαναν στροφή και συνειδητοποίησαν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Επομένως, υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλό τόσο για την τουριστική βιομηχανία όσο και για τους πολίτες».

Σε σχέση με την τουριστική περίοδο του 2021, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, «η έκβαση θα είναι θετική». Ωστόσο, ο Υπουργός τόνισε ότι «η ζήτηση θα αυξάνεται όσο ικανοποιούνται δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν τα προγράμματα εμβολιασμού. Σε κάθε χώρα, καθώς προχωρούν τα προγράμματα αυτά, ο πληθυσμός νιώθει πιο ασφαλής και αρχίζει να σκέφτεται τις διακοπές. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η σαφήνεια σχετικά με τους εσωτερικούς περιορισμούς που θα ισχύουν στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε χώρα».

Ερωτηθείς από τον κ. Richard Quest σχετικά με τα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, στα οποία αναφέρεται ύφεση της τάξης του 8,2% (χαμηλότερη από την αρχική πρόβλεψη του 10%), ο κ. Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «μία πρόβλεψη βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία είναι ότι δε θα υπάρξει μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων που θα κλείσουν. Η φετινή χρονιά αναμένουμε να είναι καλύτερη από την περσινή. Το 2020 καταφέραμε να ανοίξουμε με ασφάλεια, καθώς διαχειριστήκαμε την κατάσταση καλύτερα από πολλές άλλες χώρες».

Τέλος, χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Υπουργού Τουρισμού στη στρατηγική που θα υιοθετηθεί κατά το φετινό άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού. «Τον περασμένο Σεπτέμβριο και ενώ ο τουρισμός ήταν ενεργός, στην Κρήτη πετύχαμε χαμηλότερο δείκτη R κατά 2/3 σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Συνεπώς, αποδείξαμε ότι ο τουρισμός και η νόσος COVID-19 μπορούν να συνυπάρξουν. Στην Ελλάδα μπορούμε να διαχειριστούμε με ασφάλεια την επιδημιολογική κατάσταση ενώ κρατάμε τα σύνορα ανοικτά. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος».