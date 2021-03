Κοινωνία

Κυριακή με βροχές και σκόνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος οι Αλκυονίδες μέρες, έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ποιες περιοχές θα "πνιγούν" στην σκόνη.

Βροχές αναμένονται αύριο σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά, στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο, με παράλληλη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου.

Πιο αναλυτικά, νεφώσεις αναμένονται την Κυριακή στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Θεσσαλία, στη Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο. Βροχές θα σημειωθούν στην Θράκη, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, καθώς επίσης στα βόρεια και ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και θα περιοριστούν στην Πελοπόννησο, όπου μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 11, στη Θεσσαλία από 6 έως 13, στην Ήπειρο από 3 έως 18, στην Ανατολική Στερεά από 4 έως 14, στη Δυτική Στερεά από 7 έως 17, στη Πελοπόννησο από 8 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες από 8 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 9 έως 18 και στη Κρήτη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα γίνουν μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου.