Life

Ελληνίδα καθηγήτρια έγινε ξενοδόχος στον Μαυρίκιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ειρήνη Κουρούπη, που βρέθηκε από την Αθήνα στον εξωτικό Μαυρίκιο, μας ξεναγεί στην εξωτική παραλία της πόλης που ζει πλέον με την οικογένειά της.