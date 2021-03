Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης: θα αυξηθούν τα κρούσματα

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο την επόμενη εβδομάδα να ξεπεράσουμε τα 3.000 κρούσματα, αλλά και τους 600 διασωληνωμένους στα τέλη Μαρτίου.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο την άλλη εβδομάδα η διακύμανση των κρουσμάτων να βρίσκεται μεταξύ 2.100 και λίγο παραπάνω από 3.000, δήλωσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Νίκος Τζανάκης.

Βάσει του μοντέλου που «τρέχει» η ερευνητική του ομάδα έκανε λόγο για οριακή αύξηση του μέσου κυλιόμενου όρου κατά 150 με 200 κρούσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν απέκλεισε την επόμενη εβδομάδα το σύνολο των κρουσμάτων να ξεπεράσει τα 3.000, πάντα υπό την παραδοχή ότι και τα τεστ που θα διενεργούνται θα παραμείνουν στο ύψος των 50.000 ημερησίως.

Ο καθηγητής δήλωσε μάλιστα ότι στην Αττική επικρατεί μετάλλαξη του κορoνοϊού σε ποσοστό 80% με 90%.

Σε ό,τι αφορά τις διασωληνώσεις ο καθηγητής ανέφερε ότι μπορούν να κυμανθούν μεταξύ 580 και 620 έως τα τέλη Μαρτίου.

Διευκρίνισε ότι από τις 18 με 20 Μαρτίου θα αρχίσει πάρα πολύ σταδιακή αποκλιμάκωση. «22 Μαρτίου πιστεύω ότι θα έχουμε 1.800 με 2.000 κρούσματα, αλλά θα είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, επομένως δεν θα ήταν ανέφικτο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων» τόνισε.

«Παραμονές Πρωτοχρονιάς είχαμε 1900 κρούσματα αλλά το λιανεμπόριο δεν προκάλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα» υπενθύμισε ο κ. Τζανάκης, ξεκαθάρισε όμως ότι είναι απαραίτητες οι στρατηγικές αποτροπής του συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr