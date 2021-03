Πολιτική

Μητσοτάκης: τεστ για τα δικαιώματα των γυναικών η ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό

Ιδιαίτερη χαρακτηρίζουν την φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας οκτώ ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κοινό άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τα Νέα".





Όπως τονίζουν, δεν είναι ιδιαίτερημόνο γιατί συμπληρώνονται ακριβώς 110 χρόνια από την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, ένωσαν τις δυνάμεις τους και ύψωσαν τις φωνές τους για ίσα δικαιώματα.

"Φέτος, στις 8 Μαρτίου, βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα σημαντικό σημείο καμπής. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε η καθημερινότητα πολλών από εμάς «σταμάτησε» προσωρινά λόγω της χειρότερης υγειονομικής κρίσης που έχουμε βιώσει εδώ και αρκετές γενιές. Οι γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στα νοσοκομεία και τα γηροκομεία μας, και επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την πανδημία. Πλήρωσαν υψηλότερο τίμημα, οικονομικό και κοινωνικό. Η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των γυναικών αυξήθηκαν, οι γυναίκες επωμίστηκαν μεγαλύτερο μερίδιο των υποχρεώσεων στο σπίτι και τα μηνιαία στοιχεία της Eurostat για την ανεργία δείχνουν ότι ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες αυξήθηκε από 6,2 σε 7,1% τον Δεκέμβριο του 2020, η αύξηση όσον αφορά τις γυναίκες ήταν μεγαλύτερη, από 6,7 σε 7,9%. Τα επόμενα χρόνια, πρέπει να ανοικοδομήσουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας για ένα καλύτερο μέλλον. Εάν θέλουμε να αναπτυχθούμε και να ευημερήσουμε μετά την πανδημία, χρειαζόμαστε μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση που θα αφήνει να ξεδιπλωθούν όλα τα ταλέντα, περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων των γυναικών. Πώς μπορούμε να το κατορθώσουμε; Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις ιδεολογικές συζητήσεις του παρελθόντος. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πρόκειται για μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα, για έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομήσαμε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεύτερον, περισσότερο από ποτέ πρέπει να μεριμνήσουμε για την οικονομική πτυχή της ισότητας των φύλων. Η ισότητα των φύλων είναι, βεβαίως, ηθικά ο σωστός δρόμος. Ωστόσο, οι ίσες ευκαιρίες έχουν σημαντική συμβολή στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Όταν οι γυναίκες ευημερούν, οι κοινωνίες ευημερούν. Οι κοινωνίες ισότητας των φύλων είναι πλουσιότερες κοινωνίες, με όλη τη σημασία της λέξης. Οι οικονομίες στις οποίες υπάρχει ισότητα των φύλων αποδίδουν καλύτερα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες. Το αν θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε κάτι καλύτερο μετά την κρίση θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που κάνουμε κατά την υλοποίηση των σχεδίων μας για την ανάκαμψη στην εποχή μετά την πανδημία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για πιο αποτελεσματική και πιο συμπεριληπτική ανάκαμψη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία και αντιμετωπίζοντας τις εισοδηματικές ανισότητες. Εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα μετά την πανδημία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν το φύλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ενσωματώσουμε επιτυχημένες προσεγγίσεις που εστιάζουν σε θέματα που αφορούν το φύλο στα ευρωπαϊκά πακέτα οικονομικής τόνωσης και ανάκαμψης. Η ισότητα των φύλων και, γενικότερα, η απουσία διακρίσεων είναι σημαντικοί μοχλοί για την ανανέωση των οικονομιών μας μετά την πανδημία. Εάν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις οικονομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες των γυναικών, οι προσπάθειές μας για ανάκαμψη θα οδηγήσουν σε ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές οικονομίες και κοινωνίες. Τρίτον, πρέπει να εντείνουμε τις διεθνείς προσπάθειές μας. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι συχνά τα πρώτα θύματα κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Αυτό δεν άλλαξε κατά την πανδημία COVID-19. Η σοβαρή υγειονομική κρίση έχει καταδείξει την ευάλωτη θέση κοριτσιών και γυναικών σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδίως σε ασταθή κράτη που ταλανίζονται από συγκρούσεις. Είναι σημαντικό ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ επέστρεψε στο τραπέζι για να αγωνιστεί, μαζί με εμάς, για τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Ως παγκόσμια ηγετική αναπτυξιακή δύναμη, η Ευρώπη έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή απάντησή της στην πανδημία COVID-19 περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη για κορίτσια και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και την υποστήριξη κοριτσιών και γυναικών στο δρόμο προς την οικονομική ανεξαρτησία. Ένα άρθρο γνώμης κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν αρκεί για να το πετύχουμε. Θα απαιτηθεί μία πολύ πιο επίμονη προσπάθεια, για πολλά ακόμη χρόνια. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία για να οικοδομήσουμε κοινωνίες που παρέχουν προστασία χωρίς αποκλεισμούς, όπου η ισότητα των δικαιωμάτων είναι υψίστης σημασίας -όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αυτό θα ενδυναμώσει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες. Δεδομένου ότι η ισότητα δικαιωμάτων θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και για τους δύο, επιτρέποντας και στους άνδρες να ξεφύγουν από παραδοσιακούς ρόλους και στερεότυπα. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι όμως εφικτό". Ursula von der Leyen, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

