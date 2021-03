Life

Το Dove γιορτάζει τη Μέρα της Γυναίκας, κάθε μέρα!

Σε ακόμη μια συμβολική κίνηση προχώρησε η εταιρεία, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας

Το Dove αγαπά τις γυναίκες και το δείχνει κάθε μέρα, αποκαλύπτοντας πολύτιμα μυστικά και συστατικά για την περιποίηση και την ομορφιά της επιδερμίδας τους.

Τα τελευταία χρόνια το Dove αναζητεί την ουσία της ομορφιάς πέρα από παγιωμένες πεποιθήσεις και κατεστημένα. Εκεί όπου συναντάμε αληθινές γυναίκες, με αληθινές ατέλειες, που κρύβουν μέσα τους τη δύναμη της αναγέννησης, της αλλαγής και της αγάπης για τον εαυτό τους και τους άλλους. Γυναίκες αυθεντικές, που γιορτάζουν κάθε μέρα γιατί είναι μοναδικές. Γυναίκες που τους αξίζει να νιώθουν όμορφα, συνειδητοποιώντας τη μαγεία που πηγάζει από μέσα τους και τις κάνει να λάμπουν.

Αυτές τις γυναίκες τιμά καθημερινά το Dove, όλες μαζί και κάθε μία ξεχωριστά και αναλαμβάνει για λογαριασμό τους πρωτοβουλίες, με στόχο να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, την αγάπη για το σώμα και την εικόνα τους και, κυρίως, τις ανεξάντλητες δυνατότητές τους.

Μακριά από τα στερεότυπα, το Dove προωθεί την αξία της αυθεντικότητας, μεταμορφώνοντας την έννοια της ομορφιάς από πηγή άγχους, σε πηγή δύναμης. Αποστολή του είναι να εκπροσωπεί τις γυναίκες -ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα της επιδερμίδας τους, τις σεξουαλικές επιλογές και προτιμήσεις τους- όπως είναι στην πραγματική ζωή, με ρεαλιστικά πρότυπα και εμπνέοντας την επόμενη γενιά γυναικών να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Φέτος το Dove, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, προσφέρει, συμβολικά, προϊόντα προσωπικής περιποίησης στις γυναίκες που φιλοξενούνται μαζί με τα παιδιά τους στους 19 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών πανελλαδικά. Μια συμβολική κίνηση για να νιώσουν μοναδικές και όμορφες, όπως τους αξίζει! Dove #ΕΧΟΥΜΕΔΥΝΑΜΗ