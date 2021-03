Οικονομία

Φυσικό αέριο: Νέο ρεκόρ κατανάλωσης το 2020

Τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το 2020.

Σε επίπεδα - ρεκόρ διαμορφώθηκε η κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ που καταδεικνύουν επίσης ότι σχεδόν οι μισές από τις ποσότητες αερίου προήλθαν από τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα.

Ειδικότερα η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε πέρυσι σε 63,1 εκατ. Μεγαβατώρες (5,48 δισ. κυβικά μέτρα) από 57,4 εκατ. MWh το 2019, σημειώνοντας αύξηση 9,5%. Το 46% της ποσότητας που καταναλώθηκε προήλθε από εισαγωγές φορτίων LNG στις δεξαμενές της Ρεβυθούσας όπου είναι ενδεικτικό ότι οι ποσότητες που αεριοποιήθηκαν προκειμένου να διοχετευθούν στο σύστημα πενταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2014.

Το LNG, λόγω και των χαμηλότερων τιμών σε σχέση με το αέριο των αγωγών, κυριάρχησε στις εισαγωγές φυσικού αερίου την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δεξαμενόπλοια που εκφόρτωσαν στη Ρεβυθούσα, μετέφεραν φορτία από 8 διαφορετικές χώρες προέλευσης. Παρόλο που το 2019 η Αλγερία διατηρούσε κυρίαρχη θέση στις ποσότητες LNG που εισήχθησαν στη χώρα με ποσοστό 20%, το 2020 στην πρώτη θέση πέρασαν οι ΗΠΑ με ποσοστό 48%. Διψήφιο νούμερο κατέγραψε επίσης το Κατάρ (22%), ενώ ακολουθούν η Νιγηρία και η Αλγερία με ποσοστό 9% και οι Νορβηγία, Αίγυπτος, Γαλλία και Ολλανδία με 3%. Αξιοσημείωτες ήταν επίσης οι εξαγωγές μέσω της διασύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο που έφθασαν σε 7,3 εκατ. Μεγαβατώρες ή 649 εκατ. κυβικά μέτρα.

Στην εγχώρια αγορά οι μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου καταναλώθηκαν από τους ηλεκτροπαραγωγούς, οι οποίοι κάλυψαν το 65% της ζήτησης. Ακολούθησαν οι οικιακοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μέσω των δικτύων διανομής, με κατανάλωση 19%, ενώ το 16% ζητήθηκε από τις εγχώριες βιομηχανίες, που συνδέονται απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, η Ελλάδα διέθετε τρία σημεία εισόδου φυσικού αερίου: ένα στα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους, ένα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα κοντά στο Σιδηρόκαστρο και ένα στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας. Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στα συγκεκριμένα σημεία μοιράστηκε ως εξής: το 53,82% του φυσικού αερίου εισήχθη από τη Βουλγαρία (31,9 εκατ. MWh) και από την Τουρκία (6,1 εκατ. MWh), ενώ το 46,18% εισήχθη μέσω του τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας (32,6 εκατ. MWh).

Από το τέλος Δεκεμβρίου 2020 τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το σημείο εισόδου Νέα Μεσημβρία, το οποίο συνδέει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με τον Διαδριατικό αγωγό (TAP), και από το οποίο εισήχθησαν 650 MWh έως τις 31.12.2020. Έτσι, η Ελλάδα διαθέτει πλέον τέσσερα σημεία εισόδου φυσικού αερίου, ενώ η σύνδεση με τον TAP αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο της χώρας στο περιφερειακό ενεργειακό τοπίο, καθώς το Σύστημα Φυσικού Αερίου συνδέεται πλέον με μία από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αυτή της Ιταλίας, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τη Βόρεια Ευρώπη μέσω της Ελβετίας και της Γερμανίας.