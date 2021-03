Κοινωνία

Τραγωδία: παιδάκι κρεμάστηκε από το σχοινί αυτοσχέδιας κούνιας (εικόνες)

Συγκλονίζει η περιγραφή της χαροκαμένης μάνας. Πως έγινε το κακό μέσα σε λίγα λεπτά.

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή του ένα παιδί μόλις 4,5 ετών το οποίο διέμενε στον οικισμό του Αγίου Ραφαήλ, στις Σέρρες.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό έξω από το σπίτι του με τις πρώτες πληροφορίες να μαρτυρούν ότι έχασε τη ζωή του όταν κρεμάστηκε από το σχοινί μιας αυτοσχέδιας κούνιας.

Οι οικείοι του μόλις διαπίστωσαν το κακό, το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Σερρών, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου κοριτσιού αναμένεται να διαπιστωθούν μόλις ολοκληρωθεί η νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: diktyotv.gr