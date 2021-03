Κοινωνία

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη (εικόνες)

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Μολότοφ, φωτιές και δακρυγόνα. Τραυματίστηκε αστυνομικός.

Επεισόδια ξέσπασαν πριν από λίγο κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Σμύρνης όπου κατευθυνόταν η πορεία που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα περιστατικά βίας από αστυνομικούς την περασμένη Κυριακή στην πλατεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην πορεία, κατά τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτομα. Όταν έφθασαν στο Αστυνομικό Τμήμα μια ομάδα βγήκε από την πορεία και επιτέθηκε σε βάρος των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν εκεί από νωρίς, πετώντας εναντίον τους μολότοφ, φωτοβολίδες πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, από τα επεισόδια έχει τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περνούσε με τη μοτοσικλέτα του από παράδρομο της Λεωφ. Συγγρού όπου δέχθηκε επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ έγινε αγώνας δρόμου να φτάσει ασθενοφόρο και διασώστες του ΕΚΑΒ για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αρχικά έφθασε ένας διασώστης με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια ασθενοφόρο που τον παρέλαβε





Να σημειωθεί ότι πριν από τα επεισόδια και ενώ η πορεία ήταν σε εξέλιξη η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που απεικονίζουν άτομα με μπετόβεργες μέσα στην πορεία, καθώς και σάκους με βόμβες μολότοφ που κατασχέθηκαν πριν από την πορεία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει: «Στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Σμύρνη κατά της αστυνομικής βίας, έχουν μέχρι στιγμής κατασχεθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις μολότοφ, ενώ συμμετέχουν και άτομα με μπετόβεργες, όπως φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες».

Με εντολή της Αστυνομίας έχουν σταματήσει τα δρομολόγια του τραμ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.