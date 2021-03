Life

Πιρς Μόργκαν: εκτός ITV μετά την κατακραυγή για δηλώσεις κατά της Μέγκαν Μαρκλ

Η ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ της Βρετανίας δέχτηκε πάνω από 41.000 διαμαρτυρίες για τα σχόλια που έκανε ο Μόργκαν.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν αποχώρησε από το τηλεοπτικό δίκτυο ITV σήμερα, μετά την κριτική που ασκεί εδώ και καιρό σε βάρος της συζύγου του πρίγκιπα Χάρι Μέγκαν Μαρκλ, η οποία κλιμακώθηκε στον απόηχο της συνέντευξης του ζεύγους στην Όπρα Γουίνφρι.

«Έπειτα από συζητήσεις με το ITV, ο Πιρς Μόργκαν αποφάσισε ότι είναι τώρα η στιγμή να αποχωρήσει από το Good Morning Britain», ανακοίνωσε το ITV.

«Το ITV αποδέχθηκε την απόφαση αυτή και δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο».

Ο Μόργκαν, πρώην παρουσιαστής του CNN, έχει υποστηρίξει ότι Χάρι και Μέγκαν έχουν πλήξει τη βασιλική οικογένεια και επιδιώκουν τη δημοσιότητα με τους δικούς τους όρους, χωρίς να αποδέχονται τις ευθύνες και τον έλεγχο που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη θέση.

Το ITV μετέδωσε τη συνέντευξη του ζεύγους στην Όπρα Γουίνφρι χθες το βράδυ, όπου περιέγραφαν το πόσο δυστυχισμένοι ήταν στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας.

Η ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ της Βρετανίας ξεκίνησε έρευνα με επίκεντρο το χθεσινό επεισόδιο του 'Good Morning Britain', έχοντας δεχθεί 41.015 διαμαρτυρίες σχετικά με σχόλια που έκανε ο Μόργκαν.

«Ξεκινήσαμε μια έρευνα για το επεισόδιο της Δευτέρας του Good Morning Britain βάσει των κανονισμών μας περί πρόκλησης βλάβης και προσβολής», αναφέρει η ρυθμιστική αρχή Ofcom σε μια ανακοίνωση.

Ο Μόργκαν αμφισβήτησε τις δηλώσεις της Μέγκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όταν ο συμπαρουσιαστής του σημείωσε πως η Μέγκαν είπε ότι βρέθηκε στα όρια του να αυτοκτονήσει, ο Μόργκαν απάντησε: «Το είπε αυτό, ναι».

Σήμερα, δήλωσε: «Εξακολουθώ και έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αλήθεια πολλών εξ όσων είπε, όμως επίτρεψέ μου να επισημάνω απλά, για να σημειωθεί, τη θέση μου σχετικά με την ψυχική ασθένεια και την αυτοκτονία».

«Θα έπρεπε να είχαν ληφθεί εξαιρετικά σοβαρά υπόψη και εάν κάποιος νιώθει ότι θα έπρεπε να έχουν λάβει θεραπεία και βοήθεια που χρειάζονταν κάθε φορά και εάν ανήκουν σε έναν θεσμό όπως η βασιλική οικογένεια και πήγαν να ζητήσουν αυτήν τη βοήθεια, θα έπρεπε σίγουρα να τη λάβουν», επισήμανε.