Eurovision: Το video clip της ελληνικής συμμετοχής (βίντεο)

Με το τραγούδι «Last Dance» η Ελλάδα στην Eurovision 2021.

Το τραγούδι «Last Dance» με τη Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση της Eurovision στο Ρότερνταμ.

Το «Last dance» είναι σύνθεση των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade, Sharon Vaughn, ενώ creative director για την οπτικοποίηση του τραγουδιού είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τo video clip φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κώστα Καρύδα και το «Last dance» επιχειρεί κάτι πραγματικά πρωτότυπο. Να σχολιάσει μ’ έναν παραμυθένιο τρόπο όλα όσα ζούμε τους τελευταίους μήνες, με την υπενθύμιση ότι, ακόμη και τις χειρότερες δυσκολίες στη ζωή, πάντα μπορεί να τις νικήσει η ελπίδα.

Η παρουσίαση του «Last dance» έγινε από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX και μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι στίχοι.