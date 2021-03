Κοινωνία

Φωτιά στην Ραφήνα (εικόνες)

Στο σημείο η Πυροσβεστική. Αναμένεται ενίσχυση των δυνάμεων.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο κεραμικών.

Το εργοστάσιο, που βρίσκεται που βρίσκεται στο 24χλμ της λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος της Ραφήνας, έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και εθελοντές πυροσβέστες.

Φωτογραφίες: iRafina.gr